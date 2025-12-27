Κόσμος

Πολωνία: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Ζέσουφ και Λούμπιλ μετά το μπαράζ ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία

Μάλιστα η πολωνική πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση τυχόν απειλών
Αεροσκάφος της Wizz Air στην Πολωνία
Αεροσκάφος της Wizz Air στην Πολωνία / REUTERS / Kacper Pempel

Λήξη συναγερμού στην Πολωνία, αφού τελείωσαν – για τώρα έστω – τα «κύματα» ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, με τις αρχές να δίνουν εντολή ώστε να ανοίξουν και πάλι τα αεροδρόμια που είχαν κλείσει προσωρινά.

Ειδικότερα, τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία άνοιξαν και πάλι σήμερα (27.12.2025) όπως ανέφερε στο X η πολωνική υπηρεσία αεροπλοΐας, PANSA.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω επιχειρήσεων πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή, ως αντίδραση στα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους και πως δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

