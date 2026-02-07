Κόσμος

Πολωνία: Κλειστός ο εναέριος χώρος σε 2 αεροδρόμια – Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ επιχειρούν στην περιοχή

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας
Ανδρας σε αεροδιάδρομο
REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Κλειστός παραμένει τις τελευταίες ώρες ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ, στη νοτιοανατολική Πολωνία, εξαιτίας «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Τα αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ στην Πολωνία δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η FAA σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Κόσμος
