Πολωνία: Μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Τμήμα του εναερίου χώρου της Πολωνίας στα σύνορα με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας
Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16
Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 / Φωτογραφία U.S Air Force

Μαχητικά αεροσκάφη από την Πολωνία αναχαίτισαν σήμερα (25.12.2025) επάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες ημέρες μετά την είσοδο άνω των 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Σήμερα το πρωί, επάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Βαλτικής, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και συνόδευσαν εκτός της ζώνης ευθύνης τους ρωσικό αναγνωριστικό σκάφος που πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναερίου χώρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

 

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της νύκτας εντοπίσθηκαν ιπτάμενα αντικείμενα να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο προερχόμενα από την Λευκορωσία.

«Έπειτα από λεπτομερή ανάλυση διαπιστώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για μπαλόνια λαθρεμπορίου κινούμενα σύμφωνα με τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου».

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

