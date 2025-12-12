Συμβαίνει τώρα:
Πολωνία: Μετανάστες μπήκαν παράνομα στη χώρα μέσω κρυφής σήραγγας που την συνέδεε με την Λευκορωσία

Η «κρυμμένη είσοδος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από τον συνοριακό φράκτη στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράκτη στην πολωνική πλευρά» δήλωσε η συνοριοφυλακή
Πολωνικά σύνορα / REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Mέσω κρυφής σήραγγας κατάφεραν να εισέλθουν στην Πολωνία περισσότεροι από 180 μετανάστες και μπήκαν σε δάσος στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπως δήλωσαν σήμερα συνοριοφύλακες.

Περίπου 130 από αυτούς τους μετανάστες τέθηκαν υπό κράτηση στην Πολωνία, αφού το μυστικό τους πέρασμα ανακαλύφθηκε χθες (11/12/2025), αλλά οι υπόλοιποι συνεχίζουν να καταζητούνται.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τη σήραγγα, με ύψος μόλις 1,5 μέτρου, για τη στήριξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι και μεταλλικές ράβδοι.

Η Πολωνία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία από το 2021.

Έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία και τη Μόσχα, σύμμαχο του Μινσκ, ότι συνωμοτούν για να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία ενθαρρύνοντας ανθρώπους, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, να διασχίσουν τα σύνορα. Η Λευκορωσία και η Ρωσία όμως έχουν κατ’ επανάληψη αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι επρόκειτο για την τέταρτη σήραγγα που ανακάλυψε φέτος στην περιοχή Ποντλάσκιε.

Φρουροί έθεσαν υπό κράτηση έναν 69χρονο Πολωνό και έναν 49χρονο Λιθουανό που είχαν φθάσει στην περιοχή για να παραλάβουν τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η «κρυμμένη είσοδος στο δάσος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από τον συνοριακό φράκτη στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράκτη στην πολωνική πλευρά», δήλωσε η συνοριοφυλακή.

Αξιωματικοί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα για να δουν πόσοι άνθρωποι πέρασαν, ενώ ο στρατός και η αστυνομία συμμετέχουν στις έρευνες για τους μετανάστες που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ανέφερε η συνοριοφυλακή.

Η Πολωνία άρχισε την κατασκευή του συνοριακού της φράκτη, μήκους 180 χιλιομέτρων, το 2022.

