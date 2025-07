Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ουκρανία λίγο μετά τη νέα διορία Τραμπ στον Πούτιν: 20 νεκροί από ρωσικά πλήγματα τη νύχτα

Παρά τη νέα, μειωμένη δικορία του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία, οι μάχες Ρωσίας – Ουκρανίας συνεχίστηκαν τη νύχτα.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (29.07.2025), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λίγες ώρες μετά την νέα διορία, 10-12 ημερών, που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία.

Συνολικά οκτώ ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Ζαπορίζια, όπου χτυπήθηκε ιδίως φυλακή, ενώ άλλες τρεις επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στη Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις αρχές στις δυο περιφέρειες.

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε τη διάπραξη «ακόμη ενός εγκλήματος πολέμου από τους Ρώσους», αναφερόμενος στο πλήγμα στη φυλακή.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε πως κτίρια στο κέντρο κράτησης καταστράφηκαν, ενώ κοντινές κατοικίες επίσης υπέστησαν ζημιές. Κατά τον απολογισμό που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 35.

Ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ έκανε λόγο μέσω Telegram για τέσσερις νεκρούς και άλλους οκτώ τραυματίες.

BREAKING: Ukrainian drones target a railway station and different locations in Salsk, Rostov Oblast, Russia. pic.twitter.com/embbrd9GRg