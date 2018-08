Πολύνεκρο τροχαίο στη Βουλγαρία – Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη και «έλιωσε» 4 αυτοκίνητα

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27», ανακοίνωσε στο δίκτυο BNT της δημόσιας τηλεόρασης εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Το λεωφορείο μετέφερε βούλγαρους τουρίστες σε επίσκεψη σε μοναστήρι. Βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη. Τέσσερα αυτοκίνητα συνεθλίβησαν, διευκρίνισε η αστυνομία.

The bus has lost control, hit a few cars on its way and has come out of the roadway. The machine has overturned and has fallen from 20 meters to a ground below the road level. pic.twitter.com/phy73a1XbL

