Πομπέο για την αμυντική συμφωνία: “Στρατηγική βάση της σχέσης μας με την Ελλάδα”

Με ανάρτηση του στο Twitter ο Μάικ Πομπέο αναφέρει τα εξής:

“Χαιρετίζω την επικύρωση εκ μέρους του ελληνικού κοινοβουλίου της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία αποτελεί τη στρατηγική βάση της αμυντικής μας σχέσης. Η Ελλάδα είναι ένας βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω στην ισχυρή εταιρική μας σχέση και να προωθήσουμε τη σταθερότητα στην περιοχή”, σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

I welcome the Greek Parliament's ratification of our updated Mutual Defense Cooperation Agreement, a strategic touchstone in our defense relationship. #Greece is a key @NATO Ally, and we'll continue to build on our strong partnership and promote stability in the region.

Την έγκριση της επικαιροποιημένης MDCA χαιρέτισε με ανάρτησή του στο twitter και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ:

“Μια σπουδαία μέρα για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας! Με την ελληνική έγκριση της επικαιροποιημένης MDCA, η συνεργασία μας εμβαθύνεται με ένα πρωτοφανή ρυθμό και αναμένουμε να συνεργαστούμε για να επωφεληθούμε πλήρως αυτή τη σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής μας σχέσης”, δήλωσε ο Πάιατ, κοινοποιώντας την ανάρτηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Πομπέο.

A big day for US-Greece defense cooperation! With Greece’s ratification of the #MDCA update, our partnership is deepening at an unprecedented pace, and we look forward to working together to take full advantage of this important upgrade of our defense relationship. https://t.co/DFiEaIlmyS

