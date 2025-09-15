Πορτογαλία: Κοπάδι από όρκες χτύπησαν σκάφος γεμάτο τουρίστες και το βύθισαν

Το χάρο – σε… μορφή φαλαινών είδε μια ομάδα τουριστών στην Πορτογαλία όταν τα κύτοι της θάλασσας αναποδογύρισε το σκάφος τους.

Η συγκλονιστική αυτή στιγμή, που μια ομάδα φάλαινες-δολοφόνοι χτύπησαν και βύθισαν ένα γιοτ γεμάτο τουρίστες στην Πορτογαλία, καταγράφηκε σε βίντεο.

Το σκάφος έπλεε στα ανοικτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha το περασμένο Σάββατο (13.09.2025), όταν συνέβη η το ανεπανόρθωτο.

Το βίντεο δείχνει αρκετές όρκες να κυνηγούν το σκάφος πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους ναυτικούς, καθώς ένας από αυτούς φωνάζει «Ω, Θεέ μου».

Το σκάφος γέρνει επικίνδυνα από τη μία πλευρά στην άλλη πριν βυθιστεί.

Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή, το ιστιοφόρο ανήκε στον σύλλογο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.

Ένα δεύτερο σκάφος αναψυχής, πιο βόρεια από το Cascais, μετέφερε τέσσερα άτομα και επίσης χρειάστηκε βοήθεια μιας και συνάντησε την ίδια ομάδα φαλαινών.

Και τα εννέα άτομα που επέβαιναν στα δύο σκάφη διασώθηκαν από κοντινά τουριστικά σκάφη πριν φτάσουν στο σημείο οι ναυαγοσώστες.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Η Ναυτιλιακή Αρχή ανέφερε ότι το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης της Λισαβόνας έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 12:30 μ.μ. και έστειλε αμέσως ναυαγοσώστες.

Ο Bernardo Queiroz, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, είπε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε παρατήρησης δελφινιών όταν παρατήρησε τις ακανόνιστες κινήσεις του σκάφους.

Καθώς πλησίαζαν, είδαν τέσσερις όρκες να περιβάλλουν το σκάφος και κατέγραψαν το περιστατικό.

Τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος Nautic Squad διασώθηκαν, ενώ τα κοντινά σκάφη προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να το ρυμουλκήσουν σε ασφαλές σημείο. Λίγο αργότερα, το σκάφος βυθίστηκε.

Παράλληλα, τέσσερα άτομα σε άλλο σκάφος ανοιχτά του Κασκαΐς διασώθηκαν από τουριστικό σκάφος που βρισκόταν τυχαία κοντά.

Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν μια ομάδα τεσσάρων όρκων, ενώ ένας άλλος καπετάνιος είπε ότι μόνο μία φάλαινα χτύπησε το πηδάλιο δύο ή τρεις φορές, προκαλώντας ρωγμές που επέτρεψαν στο νερό να εισχωρήσει.