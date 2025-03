Πώς ο Τζέι Ντι Βανς «τορπιλίζει» την ατλαντική συμμαχία – Ο Guardian αναλύει τον ρόλο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο επεισόδιο Τραμπ και Ζελένσκι

Ο Τζέι Ντι Βανς, μπορεί να θεωρείται ως «ο ασήμαντος αντιπρόεδρος», ωστόσο ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στην έκρηξη της Παρασκευής (28.02.2025) μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να σηματοδοτήσει τη στιγμή που τελικά κατέρρευσε η μεταπολεμική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

Μία διαφορετική οπτική της ακραίας επίθεσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το Οβάλ Γραφείο που «πάγωσε» όλο τον πλανήτη έκανε η εφημερίδα Guardian σε νέα ανάλυσή της, εστιάζοντας στον ρόλο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, όπως γράφει, γράφει εξελίσσεται στον «μεγάλο σαμποτέρ» της ατλαντικής συμμαχίας.

Ο Τραμπ και ο Βανς συνεργάστηκαν για να οδηγήσουν τον Ζελένσκι σε μια διαμάχη στο Οβάλ Γραφείο. Αλλά ο Βανς ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο του πρώτος, ξεσηκώνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο λέγοντάς του ότι ηγείτο σε «προπαγανδιστικές περιοδείες» για την καταστροφή που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας.

«Νομίζω ότι είναι ασέβεια να μπαίνεις στο Οβάλ Γραφείο και να προσπαθείς να το διεκδικήσεις ενώπιον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης», είπε ο Βανς και οι τόνοι της φωνής του ανέβηκαν. «Φέρνετε ανθρώπους σε μια περιοδεία προπαγάνδας, κύριε Πρόεδρε… Πιστεύετε ότι είναι σεβαστό να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να επιτίθεστε στη διοίκηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας;»

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλοι έχουν προβλήματα», απάντησε ο Ζελένσκι. «Αλλά έχεις ωραίο ωκεανό και δεν το νιώθεις τώρα. Αλλά θα το νιώσεις στο μέλλον».

«Δεν το ξέρεις αυτό», παρενέβη ο Τραμπ θυμωμένος. «Δεν το ξέρεις αυτό. Μη μας λέτε τι θα νιώσουμε». Τα υπόλοιπα, όπως θα τα αποκαλούσε αργότερα ο Τραμπ, ήταν «υπέροχη τηλεόραση». Από σχεδίαση, ήταν καταστροφικό για την Ουκρανία .

Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση του Βανς αυτόν τον μήνα. Η ευρωσκεπτικιστική του κοσμοθεωρία ήρθε στο επίκεντρο στο Μόναχο, όπου κατηγόρησε τους σοκαρισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του λόγου λέγοντάς τους ότι «αν τρέχετε με φόβο για τους ψηφοφόρους σας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Αμερική για εσάς».

Τότε, η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε: «Ακούγοντας αυτή την ομιλία… προσπαθούν να τσακωθούν μαζί μας και εμείς δεν θέλουμε να τσακωθούμε με τους φίλους μας».

Αλλά την Παρασκευή, ο έκανε τον αγώνα του, όπως αναφέρει ο Guardian: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγκεντρώνει αθόρυβα μια ομάδα εξωτερικής πολιτικής με μια βαθιά σκεπτικιστική άποψη για την αξία του Κιέβου ως μελλοντικού συμμάχου. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατάχθηκαν για να στηρίξουν τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι η απόδοση της ομάδας Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο έδειχνε ότι οι ΗΠΑ ήταν πραγματικά στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο.

«Τώρα είναι η στιγμή να παραμείνουμε ήρεμοι, αλλά να μην συνεχίσουμε», έγραψε η Καμίλ Γκραντ, διακεκριμένη συνεργάτης της πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην βοηθός γενικός γραμματέας για αμυντικές επενδύσεις στο ΝΑΤΟ. «Ο σύμμαχος των ΗΠΑ αποφάσισε πλέον επίσημα να λάβει μια στάση που δεν συνάδει με τα παραδοσιακά κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Αυτό μπορεί να είναι προσωρινό ή διαρκές, αλλά αυτό θα έχει βαθιές και μόνιμες συνέπειες».

Υπάρχει ένα πράγμα στην Ουάσιγκτον που πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι θα πουν: H κυβέρνηση Τραμπ έψαχνε ένα πρόσχημα για να καταστρέψει τη σχέση της με την Ουκρανία και ότι τα συντηρητικά μηνύματα που ακολούθησαν το Οβάλ Γραφείο αισθάνονται περίεργα συντονισμένα και προσχεδιασμένα.

«Αυτό ήταν ένας “εκτροχιασμός τρένου” που σχεδιαζόταν από καιρό», είπε ο Sam Greene, καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου. «Η ήρεμη συνομιλία από το Μόναχο ήταν για την πτώση της Ουκρανίας. Αν μια πραγματική συμφωνία ήταν ανέφικτη, σωστά, κάποιος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτήν, και πιθανότατα θα ήταν οι Ουκρανοί, σωστά;»

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωνε τους δημοσιογράφους ότι ήταν τόσο προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά του Ζελένσκι που θα εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής όλης της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, οχημάτων και πυραύλων που αναμένουν αποστολή. Ο αξιωματούχος είπε στην Washington Post ότι η σύγκρουση με τον Ζελένσκι δεν ήταν προμελετημένη.

Αλλά το σχόλιο από τους συμμάχους του κόμματος ήταν παράξενα τυποποιημένο και επαναλαμβανόμενο. Ο Lindsey Graham, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί με τον Zelenskyy λίγες ώρες νωρίτερα, έγραψε στο Twitter: «Η Αμερική δέχτηκε έλλειψη σεβασμού και η συμφωνία έχει τερματιστεί. Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος για τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Βανς που υπερασπίστηκαν την Αμερική Πρώτα».

Senator @LindseyGrahamSC: “I have NEVER been more proud of the President. I was very proud of JD Vance, standing up for our country… What I saw in the Oval Office was disrespectful…” pic.twitter.com/HzKgW09fOP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας μέχρι και που το επιβεβαίωσε, γράφοντας στο X: «Σας ευχαριστώ πρόεδρε Τραμπ που υπερασπίζεστε την Αμερική με τρόπο που κανένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ το θάρρος να κάνει στο παρελθόν. Σας ευχαριστούμε που βάλατε την Αμερική Πρώτη. Η Αμερική είναι μαζί σας!».

Thank you @POTUS for standing up for America in a way that no President has ever had the courage to do before. Thank you for putting America First. America is with you! — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 28, 2025

Ο Κιθ Κέλογκ, ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, έγραψε στο Twitter: «Είχα την τιμή να βρίσκομαι μαζί με τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο και τον [Ρούμπιο] στο Οβάλ σήμερα κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Όπως έκανε πάντα ο Πρόεδρος – στάθηκε υπέρ της Αμερικής… Πρώτα η Αμερική».

Mr. Secretary. Was honored to be with @POTUS, @VP, and you in the Oval today during the bi-lateral with President Zelensky. As the President has ALWAYS done-he stood for America….America First. The world saw it today in real time. https://t.co/5D0kirbEwK — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 28, 2025

Είναι δύσκολο να ξέρεις ποιος είναι πιο περιφρονητικός, λέει ο Guardian: Εκείνοι που το ήθελαν ή εκείνοι που απλώς το συνόδευαν. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Οβάλ Γραφείο του Ρούμπιο και του Βανς που κάθονται δίπλα-δίπλα καθώς ο Τραμπ σκίζει τον Ζελένσκι. Ο Ρούμπιο φαίνεται βαθιά άβολος, με τα χέρια του ενωμένα και το πρόσωπό του πεσμένο. Ο Βανς δείχνει εκστατικός. Τελικά πήρε τον αγώνα που ήθελε να διαλέξει.