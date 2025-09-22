Κόσμος

Πώς θα ξέσπαγε ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Εφιαλτικό σενάριο Βρετανού στρατηγού για καταστροφή του ΝΑΤΟ

Το DailyMail δημοσιεύει μια ανατριχιαστική προβολή: κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη, ταραχές, ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής και κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν
Ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.
Ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Πολωνία / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Kacper Pempel

Πρόκειται για ένα εφιαλτικό σενάριο, σχεδόν βγαλμένο από βιντεοπαιχνίδι, που περιγράφει ο Ρίτσαρντ Σίρεφ, πρώην αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ένα εκτενές άρθρο που δημοσιεύτηκε στο DailyMail και αναδημοσιεύτηκε από Τα Νέα, φαντάζεται πώς θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος χωρίς προηγούμενο,μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας με την Κίνα.

Η αφετηρία αυτής της φαντασίας πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και Κίνας είναι ένα ηλεκτρικό «blackout» στη Λιθουανία, στις 3 Νοεμβρίου 2025. Πολύ γρήγορα, οι ταραχές και το χάος εξαπλώνονται στις τρεις χώρες της Βαλτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για ρωσική στρατιωτική επέμβαση από το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Ο στρατηγός περιγράφει στη συνέχεια, ώρα με την ώρα, μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Ενώ το Βίλνιους βυθίζεται στις διακοπές ρεύματος και τη βία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινητοποιεί τεθωρακισμένες μεραρχίες και κατηγορεί τους Λιθουανούς ότι «διώκουν» τον ρωσόφωνο πληθυσμό.

Εσθονοί στρατιώτες
Εσθονοί στρατιώτες / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Ints Kalnins

Τις επόμενες ημέρες, το ΝΑΤΟ αναγκάζεται να επικαλεστεί το άρθρο 5, αλλά οι αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ παραλύουν κάθε αποφασιστική αντίδραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, παραμένοντας στον Λευκό Οίκο, αρνείται να εμπλακεί άμεσα και περιορίζεται σε αμφίσημες δηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο εκμεταλλεύεται τη σύγχυση. Στις 6 Νοεμβρίου, ο Σι Τζινπίνγκ εξαπολύει μια μαζική επίθεση κατά της Ταϊβάν: χιλιάδες πύραυλοι, ακολουθούμενοι από σμήνη drones, εξουδετερώνουν την άμυνα του νησιού. Την επόμενη μέρα, επίλεκτες δυνάμεις πραγματοποιούν αλεξιπτωτισμό, ενώ ένας στόλος εισβολής ξεκινά την περικύκλωση. Οι ανθρώπινες απώλειες, στρατιωτικές και πολιτικές, μετρώνται ήδη σε χιλιάδες, ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί αδύναμη το θέαμα ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Η αφήγηση του Σίρεφ δίνει έμφαση στη δυτική διάσπαση. Η Γερμανία προσπαθεί να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Βαλτική, η Γαλλία του Μακρόν αναγνωρίζει το «δικαίωμα» του Πεκίνου στην Ταϊβάν, και η Βρετανία διατάζει το αεροπλανοφόρο της να αποσυρθεί από την Ινδο-Ειρηνική. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, το ΝΑΤΟ, πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας εδώ και 80 χρόνια, διαλύεται μπροστά στα μάτια του κόσμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik / Valery Sherifulin / Pool via REUTERS

Στο τέλος αυτής της στρατηγικής φαντασίας, η Κίνα επιβάλλει τον νόμο της στην Ασία, η Ρωσία εδραιώνει τις κατακτήσεις της στην Ανατολική Ευρώπη και η Δύση βρίσκεται στο περιθώριο, ανίκανη να αμυνθεί. Μια σκληρή προειδοποίηση, σύμφωνα με τον Σίρεφ, απέναντι στον εφησυχασμό των Ευρωπαίων ηγετών μπροστά στις απειλές που εκδηλώνονται πλέον σε δύο μέτωπα.

