Πούτιν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: «Οι Ευρωπαίοι είναι ληστές, θα έχουν σοβαρές συνέπειες»

Για τις εξελίξεις στον πόλεμο με την Ουκρανία αλλά και το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που ενέκριναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μίλησε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα την Παρασκευή (19.12.2025).

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη και έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο, με βάση τις αρχές που, όπως είπε, είχε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίζεται μάλιστα ότι η κυβέρνηση του Κιέβου «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία» το 2022, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε αφήσει «τον λαό ήσυχο να επιλέξει τον τρόπο ζωής σε αυτό το τμήμα της Ουκρανίας».

«Δεν ήθελαν να τους αφήσουν να το κάνουν τότε», προσθέτει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλεί την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει την μαραθώνια ομιλία του, δηλώνοντας ότι «είναι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουμε μάρτυρες νέων επιτυχιών του στρατού μας».

Νωρίτερα είχε δηλώσει πως σχεδιάζει προχωρήσει προς τα δυτικά της Ουκρανίας. Η κατάσταση στα μέτωπα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα εδάφη στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε πρόσφατα ο ίδιος μια περιοχή του μετώπου, καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αναδείξουν τα κέρδη τους, ίσως προς όφελος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ευρωπαίοι είναι ληστές»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε έντονη κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «η κλοπή δεν είναι ο σωστός όρος γι’ αυτό».

«Η κλοπή γίνεται κρυφά… εδώ γίνεται ανοιχτά», προσθέτει.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε χώρες της ΕΕ (αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, νομικές ανησυχίες από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώθησαν τους αρχηγούς των κρατών – μελών της ΕΕ να συμφωνήσουν στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον «εχθρό» του θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», παρομοιάζοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «διαρρήκτες» επειδή στοχοποιούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι διάρρηξη… και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες», λέει σε ένα σημείο. Αναφέρει επίσης ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις χώρες της ΕΕ που επιβαρύνουν επιπλέον τους προϋπολογισμούς τους μέσω του δανείου προς την Ουκρανία.

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει επιστροφή», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίζεται ότι τα οικονομικά της χώρας του βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας, όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Τέλος, είπε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «κλέβει» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.