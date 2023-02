Η Λιουντμίλα Οτσερέτναγια έχει πλουτίσει από το real estate με τις πληροφορίες, όμως, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος να οργιάζουν. Τώρα, η πρώην κυρία Βλαντιμίρ Πούτιν απειλείται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το Politico.

Μετά το διαζύγιο έπειτα από περίπου 30 χρόνια γάμου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η πρώην Λιουντμίλα Πούτινα και νυν Λιουντμίλα Οτσερέτναγια απολαμβάνει μία πλούσια ζωή με τον Αρτούρ Οτσερέτνι, σύζυγό της από το 2015 και πάνω από 20 χρόνια νεότερό της.

Αλλά το «φάντασμα» του Τσάρου καταδιώκει το ζευγάρι. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισβολή στην Ουκρανία απειλούν τη Λιουντμίλα και τον Αρτούρ και την ακίνητη περιουσία τους, που αριθμεί πολυτελή διαμερίσματα.

Σε απόσταση λίγων λεπτών από την παραλία της Μαρμπέγια, μίας πόλης θέρετρο στην ισπανική Κόστα ντελ Σολ, γεμάτη διασημότητες, η πρώην κυρία Πούτιν διαθέτει ένα διαμέρισμα αξίας 1,1 εκατομμυρίου ευρώ όταν αγοράστηκε το 2014 και σήμερα αποτιμάται πολλαπλάσια.

Σε κλοιό κυρώσεων

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι Οτσερέτνι μπορεί να ήθελαν να βγάλουν το διαμέρισμα στην αγορά. Το ζευγάρι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα – άλλωστε, το Λονδίνο έχει ήδη θέσει την πρώην του Πούτιν και τα ενήλικα παιδιά της υπό κυρώσεις.

Αν οι Βρυξέλλες ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, το διαμέρισμα και το υπόλοιπο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιό τους κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός της κυριότητάς τους.

Ο γάμος με τον Πούτιν

Η Λιουντμίλα ήταν παντρεμένη με τον Ρώσο ηγέτη για περίπου 30 χρόνια, κατά τη διάρκεια της ανόδου του από την αφάνεια σε ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του πλανήτη.

Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1983, όταν ο Πούτιν ήταν χαμηλόβαθμος αξιωματικός της KGB στο Λένινγκραντ – σημερινή Αγία Πετρούπολη – και η Λιουντμίλα αεροσυνοδός της Aeroflot.

Τον ακολούθησε στη Δρέσδη, στην Ανατολική Γερμανία, όπου είχε τοποθετηθεί ως πράκτορας. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, το ζευγάρι και οι δύο κόρες τους επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Πούτιν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως υπάλληλος στο γραφείο του δημάρχου.

Η Πούτινα συμμετείχε σε περιστασιακά κρατικά δείπνα και εκτελούσε άλλα καθήκοντα «πρώτης κυρίας», όπως το άνοιγμα των τελετών για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κρεμλίνο, αλλά γενικά έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το διαζύγιο με τον «Τσάρο»

Καθώς ο Πούτιν εδραιωνόταν στην εξουσία, άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές, που διαψεύστηκαν γρήγορα, για άλλες γυναίκες στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της χρυσής Ολυμπιονίκη της ενόργανης γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Η Οτσερέτναγια έγινε σχεδόν αόρατη. Σταδιακά, άρχισε να κατεβαίνει από τη σκηνή και ο Πούτιν εμφανιζόταν όλο και πιο μόνος. Στη συνέχεια, το 2013, το ζευγάρι σταμάτησε για να απευθυνθεί σε τηλεοπτικό συνεργείο καθώς έφευγε από μια παράσταση μπαλέτου στο Κρεμλίνο. Ο γάμος τους είχε τελειώσει.

Όταν ο Πούτιν ρωτήθηκε το 2014 αν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί, απάντησε με ένα αστείο: «Πρέπει πρώτα να παντρέψω την πρώην σύζυγό μου Λιουντμίλα και μετά θα σκεφτώ τον εαυτό μου…».

Υβριστικά συνθήματα

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κάποιος ψέκασε με σπρέι τους ασβεστωμένους τοίχους που περιβάλλουν το οικόπεδο των Οτσερέτνι γράφοντας «FUCK POUTINE» και «SLAVA UKRAINA» («Δόξα στην Ουκρανία») σε έντονο μπλε και κίτρινο χρώμα.

Μπορεί οι τοίχοι να ξαναβάφτηκαν, αλλά τα χρώματα από τα συνθήματα φαίνονται ακόμη…