Πούτιν: «Πιθανή μια συνάντηση με τον Ζελένσκι αλλά υπό όρους – Τα Εμιράτα είναι μια επιλογή για τις συνομιλίες με τον Τραμπ»

Για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε σήμερα (07.08.2025) ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια δηλώσεων που έκανε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ήδη πει πολλές φορές ότι δεν έχω τίποτα εναντίον μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι, είναι πιθανό» ωστόσο διευκρίνισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις πρώτα, οι οποίες δεν πληρούνται αυτή την στιγμή και μάλιστα απέχουμε πολύ από το να δημιουργηθούν.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι έχει ζητήσει αρκετές φορές από τον Πούτιν να πραγματοποιήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις, κάτι που ο Ρώσος ηγέτης και το Κρεμλίνο έχουν απορρίψει κατηγορηματικά. Εξάλλου, το τετ α τετ Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένας από τους όρους που έχει θέσει ο Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του για να διεξαχθούν οι μεταξύ τους συνομιλίες.

Στη συνέχεια ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια κατάλληλη τοποθεσία για να διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας – ΗΠΑ.

Η επιλογή των Εμιράτων δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει εκδοθεί εις βάρους του Ρώσου προέδρου από το 2023 δεν αφήνει πολλά περιθώρια και επιλογές για τον χώρο διεξαγωγής των συνομιλιών Τραμπ και Πούτιν.

Ειδικότερα, τα 123 συμβαλλόμενα κράτη – μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι υποχρεωμένα να συλλάβουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον μεταφέρουν στην Χάγη, σε περίπτωση που εισέλθει στην επικράτειά τους.

Εξαιρέσεις είναι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ αλλά και η Ινδία. Επίσης, μια επιλογή είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει φιλοδοξίες να αποτελέσει σημαντικό διπλωματικό παράγοντα, αφού φιλοξένησε τον Ρώσο ηγέτη τον Μάρτιο του 2025, όταν συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον οποίο συμπαθεί ιδιαίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως φάνηκε εξάλλου στην συνάντηση του Τραμπ με τον Σαουδάραβα ηγέτη στα μέσα του περασμένου Μαΐου.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο διαπραγματευτή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής αφού έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών.

Ωστόσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν φιλικές σχέσεις και με τις δύο χώρες και αποτελεί όπως τόνισε και ο Πούτιν, ένα κατάλληλο μέρος για τις διμερείς συνομιλίες.