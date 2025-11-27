Πούτιν σε ΕΕ: Η «κλοπή» των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας θα προκαλέσει αντίποινα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας και «υποσχέθηκε» αντίποινα αν χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η κυβέρνησή του καταρτίζει ανταποδοτικά μέτρα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήσει ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν εντολής μου, καταρτίζει ένα πακέτο ανταποδοτικών μέτρων σε περίπτωση που συμβεί αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ.

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε πως αυτή η κίνηση θα ισοδυναμούσε με «κλοπή της περιουσίας κάποιου άλλου» και θα έβλαπτε τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

«Είναι σαφές ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη θα μειωθεί, θα πέσει απότομα. Η Ευρώπη θα περάσει από μια δύσκολη δοκιμασία», δεδομένου ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, «βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη συνεχή χρονιά».

Ακόμη ο Πούτιν επιτέθηκε και πάλι στην ηγεσία της Ουκρανίας καθώς την χαρακτήρισε παράνομη ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει «κανένα νόημα» να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της.

Όπως είναι γνωστό η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να διεξαγάγει τις προγραμματισμένες εκλογές.

Τους προηγούμενους μήνες το Κοινοβούλιο στην Ουκρανία ψήφισε ομόφωνα την επιβεβαίωση της νομιμότητας του Προέδρου Ζελένσκι, η θητεία του οποίου έληξε την άνοιξη.

Ακόμη ο Πούτιν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να επιτεθεί η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στις επόμενες δεκαετίες. «Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας που θα λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως η Ευρώπη δεν φαίνεται να πείθεται πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πρόθεση να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Άλλωστε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Ρωσία πως διατηρεί νοοτροπία της μεταπολεμικής περιόδου και ότι θεωρεί την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» στην οποία οι κυρίαρχες χώρες μπορούν να «διαμελιστούν».