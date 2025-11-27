Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες» – Ζητά παραχώρηση εδαφών

Αδιαφορώντας πλήρως για τον ρόλο που παίζουν οι Ευρωπαίοι, οι Ουκρανοί και οι ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που προκάλεσε ο ρωσικός στρατός με μαζική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίζει παιχνίδια στις «πλάτες» διπλωματών, πολιτικών, ηγετών και αμάχων με μια προσέγγιση του τύπου «τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου».

Ενώ τις τελευταίες ημέρες εξελίσσονται «πυρετώδεις» διπλωματικές διαβουλεύσεις Ευρωπαίων, Ουκρανών και Αμερικανών σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου για την Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αγνοεί πλήρως τις εξελίξεις και επιμένει να στηρίζεται στην αρχική πρόταση 28 σημείων του Τραμπ που ήδη έχει τροποποιηθεί και δεν ισχύει.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε σήμερ (27.11.2025) ότι «το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία», εννοώντας το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ, «θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στο λεγόμενο «προσχέδιο» ειρηνευτικής συμφωνίας, που αποδέχθηκε η Ουκρανία, λέγοντας ότι πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία διότι η Μόσχα τα θεωρεί «γελοία».

«Δεν είναι φιλορώσος ο Γουίτκοφ»

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

Έπειτα, υπογράμμισε ότι θα πραγματοποιηθούν «αρκετά σοβαρές διαβουλεύσεις» με την αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει ζητήματα «στρατηγικής σταθερότητας» με τις ΗΠΑ.

Στο σημείο αυτό απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία.

Ο Γουίτκοφ δέχτηκε νέες επικρίσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα μετά τη διαρροή μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία συμβούλευε σύμβουλο του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. «Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

«Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη»

Ο ίδιος με κατηγορηματικό ύφος επισήμανε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας «απατεώνες» όσους ισχυρίζονται στο δημόσιο διάλογο ότι η Μόσχα σχεδιάζει κάτι τέτοιο, ωστόσο ο Ρώσος ηγέτης και η ρωσική ηγεσία έχουν χάσει προ πολλού την αξιοπιστία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα ειρωνευόταν – λίγες μέρες πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – τις αναφορές αμερικανικών και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης ότι επίκειται ρωσική επίθεση.

Μάλιστα, η Ζαχάροβα είχε ζητήσει από διεθνή πρακτορεία να την ενημερώσουν όταν είναι να ξεκινήσει η «εισβολή» για να προγραμματίσει αναλόγως τις διακοπές της. Λίγα 24ωρα μετά, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο πόλεμος ξέσπασε.

Επιμένει στην παραχώρηση εδαφών

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία των συγκρούσεων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά», ενώ χαρακτήρισε την ουκρανική ηγεσία «παράνομη» και δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο να υπογράψει οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της».

Είπε ότι η ηγεσία του Κιέβου έχασε τη νομιμότητά της μετά την άρνησή της να διεξάγει εκλογές όταν έληξε η αιρετή θητεία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Κίεβο λέει ότι δεν μπορεί να διεξάγει εκλογές ενώ βρίσκεται σε στρατιωτικό νόμο και υπερασπίζεται το έδαφός του από τη ρωσική επίθεση.

Οι αμερικανικές κυρώσεις και τα ρωσικά assets

Ο Πούτιν σχολίασε επίσης τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, λέγοντας ότι του προκάλεσαν έκπληξη, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ επέβαλαν τον περασμένο Οκτώβριο τις πιο σκληρές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί ποτέ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχοποιώντας τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Με αφορμή αυτό το γεγονός αναφέρθηκε στις κατασχέσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη και αποκάλυψε πως η Ρωσία προετοιμάζει ένα πακέτο αντιποίνων.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η εύνοια του Λαβρόφ και οι πυρηνικές δοκιμές

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τη «στρατηγική σταθερότητα» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και απέρριψε τις εικασίες δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ, 75 ετών, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση του Κρεμλίνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει εκπληρώσει στο παρελθόν.

«Απαράδεκτη η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δηλώνει πως μια ένταξη της Ουκρανίας στην, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

«Για εμάς, η απειλή είναι ακόμη η επέκταση του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ζαχάροβα και πρόσθεσε: «Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του παραμένει απειλή για εμάς».

«Το να γίνει μέλος αυτή τη χώρα μιας επιθετικής στρατιωτικής συμμαχίας που έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είναι στόχος της, αποκαλώντας την απειλή ασφαλείας σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, είναι απαράδεκτο για εμάς». υπογράμμισε στη συνέχεια.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Ένας από τους κεντρικής σημασίας όρους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να υποσχεθούν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς.

Στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πως η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνονταν μια μέρα μέλη της συμμαχίας. Το 2009, η Ουκρανία τροποποίησε το Σύνταγμά της δεσμευόμενη στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι η προηγούμενη υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξέσπασε ο πόλεμος και έχει πει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος της Συμμαχίας.

Στο κείμενο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων για την Ουκρανία, το σημείο 7 αναφέρει: «Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον».