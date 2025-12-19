Πούτιν σε Ουκρανία: «Η μπάλα είναι στο δικό της γήπεδο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις – Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο»

Με συμβολισμούς, κυνισμό και μεγάλη δόση υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε το «άσπρο μαύρο» ενώπιον του ρωσικού λαού και δημοσιογράφων ρωσικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξαπολύοντας παράλληλα «πυρά» κατά της Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία ευθύνεται για το ξέσπασμα του πολέμου, την έκρινε «ανέτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δέχθηκε να κάνει «συμβιβασμούς».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, πρώτα απ’ όλα των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα (19.12.2025).

Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος «να διαπραγματευθεί και να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα». Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Alexander Nemenov / Pool via REUTERS

Ο συμβολικός χάρτης

Αυτό που παρατήρησαν αρκετοί αναλυτές και διεθνείς παρατηρητές είναι ο τεράστιος χάρτης πίσω από τον Πούτιν που δείχνει την Ρωσία, στην επικράτεια της οποίας είναι ενσωματωμένη όχι μόνο η Κριμαία, αλλά και οι τέσσερις περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας – Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – που προσάρτησε παράνομα η Ρωσία το 2022.

Σημειώνεται πως τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν ακόμη κατακτήσει αυτά τα εδάφη στο σύνολό τους, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τα διεκδικήσει ως δικά του.

Η προβολή των εδαφών με αυτόν τον τρόπο έχει ως στόχο να δώσει την αίσθηση ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί από την αξίωσή του από τα ουκρανικά αυτά εδάφη.

Ο χάρτης της Ρωσίας με τα ουκρανικά εδάφη / Alexander Nemenov / Pool via REUTERS

Το εδαφικό ζήτημα είναι το κύριο σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, και φαίνεται ότι θα παραμείνει έτσι, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη δείξει καμία προθυμία για συμβιβασμό στο ζήτημα αυτό, ειδικά με τον συγκεκριμένο χάρτη στην εθιμοτυπική και συμβολική συνέντευξη του Πούτιν.

Εξάλλου, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Ανέτοιμη η Ουκρανία για διαπραγματεύσεις»

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο Ρώσος πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν «κάποιες ενδείξεις» ότι είναι διατεθειμένη να δεσμευθεί σε διάλογο.

«Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό που λέω πάντα: Είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που παρουσίασα τον προηγούμενο Ιούνιο στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Πούτιν αναφερόταν σε ομιλία που είχε κάνει πριν 18 μήνες, στην οποία είχε ζητήσει από το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τις τέσσερες επαρχίες που ελέγχει εν μέρει η Ρωσία και επιδιώκει να τις προσαρτήσει.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν αισθάνεται «υπεύθυνος» για τους θανάτους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: «Δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον θάνατο ανθρώπων διότι δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο».

«Οι Ευρωπαίοι είναι ληστές»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε έντονη κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «η κλοπή δεν είναι ο σωστός όρος γι’ αυτό».

«Ο όρος κλοπή δεν είναι κατάλληλος. Κλοπή είναι η κρυφή ιδιοποίηση περιουσίας, αλλά στην περίπτωση της χώρας μας προσπαθούν να το κάνουν ανοικτά. Πρόκειται για κλοπή μέρα μεσημέρι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η κλοπή; Διότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για τους ληστές».

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε χώρες της ΕΕ (αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, νομικές ανησυχίες από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώθησαν τους αρχηγούς των κρατών – μελών της ΕΕ να συμφωνήσουν στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον «εχθρό» του θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», παρομοιάζοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «διαρρήκτες» επειδή στοχοποιούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι διάρρηξη… και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες», λέει σε ένα σημείο. Αναφέρει επίσης ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις χώρες της ΕΕ που επιβαρύνουν επιπλέον τους προϋπολογισμούς τους μέσω του δανείου προς την Ουκρανία.

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει επιστροφή», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίζεται ότι τα οικονομικά της χώρας του βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας, όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Τέλος, είπε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «κλέβει» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.