Πούτιν σε Σι: «Σταθεροποιητικός παράγοντας του διεθνούς συστήματος η συνεργασία Κίνας – Ρωσίας»

Σνομιλίες υψηλού επιπέδου πραγματοποίησε σήμερα (04.02.206) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τους δύο ηγέτες να επικοινωνούν μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πιο στενή συνεργασία σε θέματα τόσο παγκόσμιας όσο και περιφερειακής εμβέλειας», είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναταραχών, η συμμαχία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου παραμένει ένας σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά του ο Σι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ζήτησε οι δύο χώρες να καταρτίσουν «ένα μεγάλο σχέδιο» προκειμένου να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες, όπως εκτίμησε, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν την «άνευ ορίων» στρατηγική τους συμμαχία μερικές ημέρες προτού ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, η Κίνα έχει αναχθεί σε σημαντικό οικονομικό εταίρο της Ρωσία, ενισχύοντας το εμπόριο με τον βόρειο γείτονά της, την ώρα που οι χώρες της Δύσης επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα.

Η τελευταία φορά που ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Πεκίνο, με αφορμή τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε η Κίνα για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στη διάρκεια εκείνης της συνάντησης ο Σι είχε επισημάνει ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας «έχουν αντέξει στις διεθνείς αναταράξεις», ενώ είχε δεσμευθεί να συντονίζεται με τη Μόσχα για ζητήματα που αφορούν τα βασικά τους συμφέροντα.