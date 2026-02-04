Κόσμος

Πούτιν σε Σι: «Σταθεροποιητικός παράγοντας του διεθνούς συστήματος η συνεργασία Κίνας – Ρωσίας»

Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν την «άνευ ορίων» στρατηγική τους συμμαχία τους λίγες μέρες πτιν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Σνομιλίες υψηλού επιπέδου πραγματοποίησε σήμερα (04.02.206) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τους δύο ηγέτες να επικοινωνούν μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πιο στενή συνεργασία σε θέματα τόσο παγκόσμιας όσο και περιφερειακής εμβέλειας», είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.

«Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναταραχών, η συμμαχία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου παραμένει ένας σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά του ο Σι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ζήτησε οι δύο χώρες να καταρτίσουν «ένα μεγάλο σχέδιο» προκειμένου να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες, όπως εκτίμησε, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι ΤζινπίνγκΟ Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν την «άνευ ορίων» στρατηγική τους συμμαχία μερικές ημέρες προτού ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, η Κίνα έχει αναχθεί σε σημαντικό οικονομικό εταίρο της Ρωσία, ενισχύοντας το εμπόριο με τον βόρειο γείτονά της, την ώρα που οι χώρες της Δύσης επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα.

Η τελευταία φορά που ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Πεκίνο, με αφορμή τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε η Κίνα για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στη διάρκεια εκείνης της συνάντησης ο Σι είχε επισημάνει ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας «έχουν αντέξει στις διεθνείς αναταράξεις», ενώ είχε δεσμευθεί να συντονίζεται με τη Μόσχα για ζητήματα που αφορούν τα βασικά τους συμφέροντα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
129
123
117
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία - 28χρονος σκότωσε την 22χρονη αδελφή του επειδή έβαζε δυνατά την μουσική
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί
Η Ιλένια Μουζέλα που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της
Το καθεστώς του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτρέπει πλέον στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα
Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος ζωής προτού εξαπλωθούν και περιλάβουν πολιτικά αιτήματα
Γυναίκες στο Ιράν
Newsit logo
Newsit logo