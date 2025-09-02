Πούτιν σε Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις Ρωσίας με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου»

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες στο Πεκίνο σήμερα (02.09.2025), όπου βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος μαζί με άλλους 26 παγκόσμιους ηγέτες, στα πλαίσια της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα της Κίνας, για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Αγαπητέ φίλε, τόσο εγώ όσο και ολόκληρη η ρωσική αντιπροσωπεία είμαστε στην ευχάριστη θέση να συναντηθούμε για άλλη μια φορά με τους Κινέζους φίλους και συναδέλφους μας», είπε ο Πούτιν στον Σι, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram του Κρεμλίνου.

«Η στενή μας επικοινωνία αντανακλά τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, οι οποίες βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο». «Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί τώρα», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Σι είπε στον Πούτιν ότι «οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών» – προσθέτοντας ότι το Πεκίνο ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Μόσχα για να «προωθήσει την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και λογικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Ο Σι πρόκειται να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας την Τετάρτη, η οποία θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την παράδοση των Ιαπώνων στην Κίνα στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που ο Xi επιδιώκει να προβάλει την ισχύ του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή – όχι μόνο ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά και ως διπλωματικό βαρέων βαρών.

Έχει τονίσει τον ρόλο της Κίνας ως σταθερού εμπορικού εταίρου, ενώ οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν ανατρέψει τις οικονομικές σχέσεις.

Ενώ ο Πούτιν βρίσκεται στο Πεκίνο και φιλοξενείται από τον πρόεδρο Σι, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξακολουθεί να «ξεγλιστρά» από τον Τραμπ.

Ο Σι και ο Πούτιν επέκριναν τις δυτικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα, με τον Xi να καταδικάζει την «συμπεριφορά εκφοβισμού» ορισμένων χωρών – μια συγκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ – ενώ ο Πούτιν υπερασπίστηκε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Δύση για την πυροδότηση της σύγκρουσης.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο την Τρίτη, όπως ανέφερε το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.