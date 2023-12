Νέο βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο όπου έγινε το μακελειό στην Πράγα έδωσε στην δημοσιότητα η αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνονται τα όσα έχει καταγράψει bodycam αστυνομικών, ο οποίος ανήκε στην ομάδα που μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Οι αστυνομικοί μπαίνουν φουριόζοι ψάχνοντας τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια.

Ο δράστης πιθανότατα ήταν ήδη στους πιο πάνω ορόφους όταν μπήκε η αστυνομία. Όταν αυτή πλησίαζε αυτοκτόνησε, αφού πρώτα είχε σκοτώσει 13 άτομα και είχε τραυματίσει άλλα 30. Στο βίντεο από τις bodycam φαίνονται και τραυματίες τους οποίους παραλαμβάνει το ασθενοφόρο.

Σε κλίμα τρόμου συνεχίζεται η ζωή στην Τσεχία μετά το μακελειό στην Πράγα, με την αστυνομία να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια σε όλη τη χώρα και το Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

Ο απολογισμός του μακελειού στην Πράγα είναι 14 νεκροί, περιλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, και όχι 15 όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Δεν υπάρχουν ξένοι μεταξύ των νεκρών, όπως ανακοίνωσε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούζαν στην Τσεχική Τηλεόραση.

Το Ινστιτούτο Μουσικής της Μουσικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου γνωστοποίησε πως ένα από τα θύματα είναι η διευθύντριά του Λένκα Χλάβκοβα.

«Με βαθιά μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η χθεσινή ελπιδοφόρα είδηση δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Με βάση εξακριβωμένες πληροφορίες από την οικογένεια και με την άδειά της, ανακοινώνουμε ότι η συνάδελφός μας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Μουσικολογίας της Σχολής Καλών Τεχνών, Λένκα Χλάβκοβα, δεν επέζησε της χθεσινής επίθεσης. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όλους τους πενθούντες, πρωτίστως στην οικογένειά της» ανέφερε το ινστιτούτο.

Το μεγαλύτερο μακελειό στην ιστορία της χώρας

Το μακελειό με 14 νεκρούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα είναι το χειρότερο τέτοιου είδους περιστατικό που έχει καταγραφεί στην Τσεχία, στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους όπλα, μερικοί κυνηγετικά ή αθλητικά τουφέκια, όμως τα επεισόδια με πυροβολισμούς στα τυφλά είναι σπάνια.

Άνθρωποι ανάβουν από την Πέμπτη (21.12.2023) το βράδυ κεριά έξω από τη μεσαιωνική έδρα του πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης και επικεφαλής των πανεπιστημίων της χώρας σχεδιάζουν να αποτίσουν αργότερα σήμερα εκεί φόρο τιμής.

«Έχουμε υιοθετήσει από σήμερα προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα σε σχέση με μαλακούς στόχους και σχολεία», ανέφερε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

«Δεν έχουμε πληροφορία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη απειλή αυτό είναι ένα σήμα ότι είμαστε εδώ και προετοιμασμένοι».

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

14 οι νεκροί

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο πως έχουν ταυτοποιηθεί 13 από τους 14 νεκρούς. Το υπουργείο ανέφερε πως στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ένας Ολλανδός.

Οι αρχές δεν γνωστοποίησαν νέες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Ο 24χρονος δράστης έχασε τη ζωή του χθες στο κτήριο του πανεπιστημίου, πιθανόν αυτοκτονώντας ή από σφαίρα αστυνομικού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία γνωστοποίησε χθες πως ο 24χρονος, ο οποίος είχε άδεια οπλοφορίας και καθαρό ποινικό μητρώο, ήταν φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία είπε ακόμη πως ο ύποπτος, για τον οποίο ζήτησε να μην κατονομασθεί, είχε σκοτώσει τον πατέρα του σε κατοικία έξω από την Πράγα, πριν μεταβεί στην πρωτεύουσα.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες πως σκόπευε να αυτοκτονήσει και τον αναζητούσε σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει μια διάλεξη.

Όμως ο ύποπτος ως δράστης πήγε αντίθετα στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, σε μια πολυσύχναστη πλατεία στην άλλη όχθη από το Κάστρο της Πράγας και μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Πλατεία της Παλιάς Πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση κήρυξε την αυριανή ημέρα, Σάββατο, ημέρα εθνικού πένθους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε χθες πως η αστυνομία ελέγχει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ενδεχόμενη σχέση του δράστη με λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ζητούσε να αντληθεί έμπνευση από επεισόδιο με τυφλούς πυροβολισμούς εναντίον πλήθους ανθρώπων στη Ρωσία, όμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.