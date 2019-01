Πραξικόπημα στη Γκαμπόν – Ο στρατός κατέλαβε δημόσιο κτήρια – video

Δυνάμεις του στρατού της χώρας έχουν καταλάβει το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το πραξικόπημα στη Γκαμπόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δυνάμεις του στρατού βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας Λιμπρεβίλ.

Ο υπολοχαγός, Κέλι Όντο Ομπιάνγκ, που θεωρείται ηγέτης του αποκαλούμενου Μετώπου των Δυνάμεων Αμύνης και Ασφαλείας της Γκαμπόν δήλωσε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο πρόεδρος της χώρας Αλί Μπονγκό είναι σε θέση να κυβερνήσει.

Ο Αλί Μπονγκό υποφέρει από σοβαρά προβλήματα υγείας και την περίοδο αυτή βρίσκεται στο Μαρόκο.

