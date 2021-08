Αντιμέτωπος με νέες δικαστικές περιπέτειες ο πρίγκιπας Άντριου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της βρετανικής «Mirror», μία δεύτερη καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης ενός από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν εμπλέκει και τον δευτερότοκο γιο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της «Mirror», πρόκειται για την Johanna Sjoberg, άλλοτε ιδιαίτερη γραμματέας του Έπσταϊν, η οποία ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου έπιασε το στήθος της όταν ήταν 21 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δούκας της Υόρκης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και δεύτερη αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι τώρα, η Johanna Sjoberg δεν μπορούσε να μηνύσει τον πρίγκιπα, καθώς έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μια πιθανή αλλαγή του αμερικανικού νόμου σημαίνει ότι θα είναι πλέον σε θέση να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

EXCLUSIVE: Prince Andrew could face second sex abuse lawsuit as he rushes to see Queenhttps://t.co/D6SdNtOU1b — The Mirror (@DailyMirror) August 10, 2021

Οι βασιλικοί παρατηρητές λένε ότι ο δούκας έχει τώρα ελάχιστες ελπίδες να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά του και μπορεί ακόμη και να του αφαιρεθεί ο τίτλος HRH.

Πρίγκιπας Άντριου: Η μήνυση της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι

Υπενθυμίζεται, ότι μήνυση σε βάρος του Δούκα της Υόρκης έχει ήδη καταθέσει η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι, σε αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός «γαλαζοαίματος» την κακοποίησε σεξουαλικά, όταν εκείνη ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, ο πρίγκιπας Άντριου, δευτερότοκος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ, κακοποίησε σεξουαλικά την Τζιούφρι, αρκετές φορές, μία εξ αυτών στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο, ενώ σε μια άλλη περίπτωση στην έπαυλη του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, και στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών.

Prince Andrew seen at Balmoral to join the Queen a day after being sued in New Yorkhttps://t.co/ZlSiEol0RS pic.twitter.com/u8RAKlN4Iv — The Mirror (@DailyMirror) August 11, 2021

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι ισχυρίζεται ότι «εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις δεχόμενη απειλές από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου» και ότι «φοβόταν τον θάνατο ή τον σωματικό τραυματισμό της ή άλλων επιπτώσεων λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων, του πλούτου και της εξουσίας που είχαν».

Σε δήλωσή της στο People η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι είπε: «Θεωρώ τον πρίγκιπα Άντριου υπεύθυνο για όσα μου έκανε. Οι ισχυροί και οι πλούσιοι δεν απαλλάσσονται από το να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Ελπίζω ότι και άλλα θύματα θα διεκδικήσουν τη ζωή τους μιλώντας και ζητώντας δικαιοσύνη».

5 big questions on Prince Andrew sex abuse allegations – and what happens if he loseshttps://t.co/Gp6DNpvDqX pic.twitter.com/CLSPXPJNT0 — The Mirror (@DailyMirror) August 10, 2021

Ο Ντέιβιντ Μπόις που εκπροσωπεί την Τζιούφρι, είπε ότι η πελάτης του θέλει τελικά «δικαίωση». Από την πλευρά του ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται «κατηγορηματικά» ότι υπήρξε κάποια συνεύρεση με την καταγγέλλουσα και το παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και χωρίς βάση».

Η μήνυση υποβλήθηκε λίγο προτού εκπνεύσει η προθεσμία παραγραφής του αδικήματος που προβλέπει η νομοθεσία της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για νόμο του 2019 που υπέγραψε ο τότε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Ο Ρίτσαρντ Σπάφορντ, συνεργάτης της νομικής εταιρείας Reed Smith, δήλωσε στην Guardian: «Θεωρητικά, θα μπορούσε να υποβάλλει τη μήνυση για αποζημίωση στην Αγγλία, αλλά, δεδομένου του χρόνου διάπραξης των φερόμενων αδικημάτων, είναι πιθανό ο δούκας της Υόρκης να υποστηρίξει ότι κάθε αξίωση έχει παραγραφεί. Συχνά τέτοιου είδους υποθέσεις καταλήγουν σε συμβιβασμό προτού η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, αλλά αυτό φαίνεται μάλλον απίθανο, επειδή ο πρίγκιπας Άντριου αρνήθηκε να συμμετάσχει».

Andrew & Fergie’s unconventional relationship – romance denial and awkward trips https://t.co/eOB2BO12XX pic.twitter.com/Kq4EMyErAP — The Mirror (@DailyMirror) August 11, 2021

Ο δούκας της Υόρκης και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον φωτογραφήθηκαν, σύμφωνα με τη Mail Online, καθώς πήγαιναν στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας για καλοκαιρινές διακοπές…

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ