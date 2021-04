Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βρετανία μετά το θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 99 ετών. Το Μπάκιγχαμ έχει ανακοινώσει οχταήμερο πένθος και ετοιμάζει την κηδεία, ενώ ο εγγονός του Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπας Χάρι, βρίσκεται με τη σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ στην Καλιφόρνια.

Ο πρίγκιπας Χάρι ποτέ δεν έκρυψε την αδυναμία που έτρεφε για τον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο, και μάλιστα συχνά σχολιαζόταν η ομοιότητα των δύο αντρών. Δημοσιεύματα τόσο του βρετανικού, όσο και του αμερικανικού Τύπου αναφέρουν πως ο Χάρι θα κάνει τα πάντα για να βρεθεί στην κηδεία του παππού του, παρά το άσχημο κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις του ζεύγους με το παλάτι, ειδικά μετά και την περίφημη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πηγές αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι κάνει τα πάντα για να παραστεί στην τελετή, επιστρατεύοντας ακόμη και τα μέτρα εξαίρεσης από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν για τους διπλωμάτες για να μπορέσει να πετάξει από τις ΗΠΑ στη Βρετανία. «Αυτή την ώρα θέλει όσο τίποτα να είναι μαζί με την οικογένειά του» λένε πηγές του περιβάλλοντός του.

Ο πρίγκιπας Χάρι, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, θα δώσει το παρών στην τελετή που θα γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Ουίνδσορ, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, και παρά το γεγονός ότι επισήμως το ζεύγος δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για τη δούκισσα του Σάσεξ θεωρείται απίθανο να ταξιδέψει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ αποκλείει το ενδεχόμενο να τον συνοδεύσει στην κηδεία του πολυαγαπημένου του παππού. Ενώ η New York Post μεταδίδει ότι το ζευγάρι περιμένει οδηγίες από τον γιατρό της Δούκισσας του Σάσεξ για το αν θα μπορέσει εκείνη να ταξιδέψει στη Βρετανία, καθώς είναι έγκυος στο δεύτερος παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι είναι πιθανό να ταξιδέψει στο Λονδίνο με ιδιωτικό τζετ από το σπίτι του κοντά στο Λος Άντζελες και είναι κατανοητό ότι μπορεί να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει μια διπλωματική εξαίρεση για να μπορέσει να παρακάμψει τους περιορισμούς λόγω Covid-19 που ισχύουν για τις πτήσεις από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα από τη στιγμή που ο Πρίγκιπας Φίλιππος μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πρίγκιπας Χάρι είχε τεθεί σε αυτο-απομόνωση στην έπαυλη του ζεύγους στη Σάντα Μπάρμπαρα για κάθε ενδεχόμενο.

Την ώρα που κυκλοφορούν πολλές φήμες και εικασίες για το αν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, θα παραστούν στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, εκείνοι έστειλαν ένα διαδικτυακό μήνυμα, μέσω του ιστοτόπου της φιλανθρωπικής οργάνωσης Archewell που έχουν ιδρύσει. Σε σκούρο φόντο, με λευκά γράμματα, έγραψαν: «Στη μνήμη της Αυτού Υψηλότητας, δούκα του Εδιμβούργου, 1921-2021».

«Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας… Θα μας λείψετε πάρα πολύ», προστίθεται στη λιτή ανακοίνωση.

Rest in peace your Royal Highness The Duke of Edinburgh. ❤ pic.twitter.com/EDHnKmwBu0