Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον «υποστηρίζουν την ανακοίνωση του Καρόλου» για την ιστορική σύλληψη του Άντριου

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον υποστηρίζουν τη δήλωση του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του αδερφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Press Association, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εγκρίνουν τα λόγια που είπε ο βασιλιάς Κάρολος σε γραπτή του δήλωση για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του Άντριου.

Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε γραπτή δήλωση μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου, στο πλαίσιο έρευνας των βρετανικών αρχών για υπόθεση που αφορά φερόμενη «κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα» και δήλωσε «βαθιά ανήσυχος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης τονίζει ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Παλατιού διευκρινίζεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμα και τις επίσημες υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Ο ‘Αντριου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει «αποσυρθεί» από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, συνελήφθη σήμερα το πρωί και ανακρίνεται από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες μεταξύ άλλων κατηγορείται ότι γύρω στο 2010 όταν ήταν βρετανός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό Τζέφρι Έπσταϊν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.