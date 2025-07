Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πριγκίπισσα Σάρλοτ στις κερκίδες για τον τελικό του Euro γυναικών – «Πάμε Λέαινες»

Οι Βρετανοί παρακολουθούν με αγωνία τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών- ανάμεσα στους θεατές που βρέθηκαν στις κερκίδες στο γήπεδο της Βασιλείας για το ντέρμπι Αγγλίας – Ισπανίας, είναι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την κόρη του, Σάρλοτ.

Ο αγώνας για τον τελικό του Euro γυναικών που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής (27.07.2025), δεν προσέλκυσε μόνο κοινούς θνητούς ποδοσφαιρόφιλους, αλλά και τους γαλαζοαίματους, όπως είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος συνοδευόταν από την μοναχοκόρη του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στο X, φωτογραφία μπαμπάς και κόρης με τη λεζάντα «Πάμε, Λέαινες».

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί κυμάτιζαν σημαίες της Αγγλίας και τραγουδούσαν δυνατά τον εθνικό ύμνο.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, που είναι προστάτης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στεκόταν δίπλα στη Σάρλοτ – Μαζί του ήταν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ με τη σύζυγό του, Βικτόρια.

Πριν από τον τελικό, η Μπάντα των Γρεναδιέρων Φρουρών ερμήνευσε το τραγούδι «Three Lions» («Τα Τρία Λιοντάρια)», στο προαύλιο του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, ενώ ο επίσημος λογαριασμός X της βασιλικής οικογένειας δημοσίευσε: «Εύχομαι καλή τύχη στις @Lionesses στον τελικό του Euro Γυναικών απόψε».

Ο Γουίλιαμ με τη σειρά του, έστειλε χθες μήνυμα για καλή τύχη, στο οποίο έγραφε: «Καλή τύχη στις Λέαινες αύριο. Το έθνος είναι τόσο περήφανο που περάσατε στον τελικό, μετά από μερικές εκπληκτικές επιστροφές! Σας επευφημούμε όλοι! W».

Good luck to the @Lionesses tomorrow. The nation is so proud you are through to the final after some stunning comebacks! We are all cheering you on!



W https://t.co/ZIbC6eJkMQ