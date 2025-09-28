Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ» αποκάλυψε στη συζήτηση του με τον Γιουτζίν Λεβί

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, αποφάσισε να πιει μια μπύρα με τον ηθοποιό Γιουτζίν Λεβί, αφού ο σταρ των σειρών «Schitt’s Creek» και «American Pie» προσκλήθηκε να «περάσει» από το Κάστρο του Γουίνσδορ για μια ιδιωτική ξενάγηση, όπως αποκαλύπτει ένα απόσπασμα από το ταξιδιωτικό σόου του ηθοποιού.

Σε ένα νέο επεισόδιο της σειράς του Apple TV+ «The Reluctant Traveler With Eugene Levy», όταν ο κωμικός ηθοποιός έφτασε στο Λονδίνο έλαβε μία γραπτή πρόσκληση από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ της Ουαλίας, ζητώντας του να τον ξεναγήσει στο κάστρο του Γουίνσδορ. Ο ηθοποιός φυσικά δεν μπορούσε να αρνηθεί και πέρασε ποιοτικό χρόνο με τον πρίγκιπα, κάνοντας του πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστολή, που είχε την ημερομηνία «Ιανουάριος 2025», έγραφε: «Αγαπητέ Γιουτζίν, άκουσα ότι τα ταξίδια σου σε έφεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτήθηκα αν θα ήθελες να δεις το Κάστρο του Γουίνδσορ. Αν είσαι ελεύθερος αύριο στις 10, γιατί δεν περνάς από το κάστρο για μια ιδιωτική ξενάγηση; Θα ήταν υπέροχο να σε δω! Με τις καλύτερες ευχές». Η επιστολή έφερε την υπογραφή του Γουίλιαμ.

«Παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία σε όλους. Κάνουμε εξατομικευμένες ξεναγήσεις παντού», αστειεύτηκε ο Γουίλιαμ κατά την διάρκεια της βόλτας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ξενάγηση και οι δηλώσεις του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ξεναγώντας τον ηθοποιό στο Κάστρο του Γουίνδσορ, είπε: «Η ζωή μάς στέλνει δοκιμασίες και το να μπορούμε να τις ξεπερνάμε είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Για τις συνήθειες του στο σπίτι, όταν ο ηθοποιός ρώτησε τον Γουίλιαμ «Τι κάνεις όταν είσαι στο σπίτι;», εκείνος απάντησε ειλικρινά και είπε: «Κοιμάμαι. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

Σε ένα απόσπασμα που κυκλοφόρησε πριν από το επεισόδιο της 3ης Οκτωβρίου, ο Λέβι φαίνεται να κάνει επίσης βόλτα με ανοιχτό λεωφορείο στο Λονδίνο και παραδέχεται πώς «ποτέ δεν ένιωσα περισσότερο τουρίστας».

Ο 78χρονος Λέβι στη συνέχεια εμφανίζεται να λαμβάνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του μια επίσημη επιστολή σε χαρτί του Παλατιού του Κένσινγκτον, την οποία διάβασε και έδειξε στην κάμερα, πριν ξεσπάσει σε γέλια.

Αφού έκαναν την ξενάγηση στο κάστρο, οι δύο τους φαίνονται να κάθονται σε μια παμπ, με τον Λέβι να επιλέγει μια Guinness και τον Γουίλιαμ μια μπύρα.

Τότε ο Γουίλιαμ εκμυστηρεύτηκε στον Λέβι: « ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ. Ξέρεις, η ζωή μάς δοκιμάζει κι αυτό που μας καθορίζει είναι η ικανότητα να ξεπερνάμε αυτές τις δοκιμασίες».

Η είδηση της συμμετοχής του Γουίλιαμ στην εκπομπή αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ένα άλλο τρέιλερ έδειχνε τον πρίγκιπα να αστειεύεται με τον Λέβι.

Καθώς περπατούσαν στο Windsor Great Park, ο πρίγκιπας ρώτησε τον Λέβι: «Ήταν στο bucket list σου να μεθύσεις με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ;». Και ο σταρ απάντησε χιουμοριστικά: «Αυτό είναι το bucket».

Η δύσκολη χρονιά του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Γουίλιαμ περιέγραψε το 2024, έτος κατά το οποίο η σύζυγός του, Κέιτ και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, υποβάλλονταν σε θεραπείες για καρκίνο, ως «σκληρό».

Πρόσθεσε σε συνέντευξή του ότι «πιθανότατα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» και μια «φρικτή» εμπειρία.

Η Κέιτ είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο, περιγράφοντας σε ένα βίντεο πόσο «απίστευτα δύσκολη» ήταν η όλη εμπειρία για την οικογένεια.

Η διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο επίσης είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο της περασμένης χρονιάς.

Ο Γουίλιαμ έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες στη Σκωτία, αφού πέταξε για το Μπαλμόραλ για να περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο μόνος με τον Κάρολο, σε ένα «μίνι διάλειμμα πατέρα-γιου» για τρίτη συνεχή χρονιά.