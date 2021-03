Ο Πρίγκιπας Κάρολος βρίσκεται μαζί με την Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα Πάρκερ, στην Ελλάδα, για τους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική επανάσταση του 1821.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρέθεσε επίσημο δείπνο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρίγκιπας Κάρολος μίλησε και στα ελληνικά, λέγοντας «Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά, Ζήτω η Ελλάς».

Νωρίτερα, πάντως, είχε αναρτηθεί και το πρώτο μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του ζεύγους στο Twitter.

Στην πρώτη ανάρτηση, υπάρχουν φωτογραφίες από την επίσκεψη του διαδόχου του βρετανικού θρόνου και της συζύγου του στην ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη, όπου τους υποδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

To begin the #RoyalVisitGreece, which is at the request of the British Government, The Prince and The Duchess are welcomed to the National Gallery in Athens by the Greek Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis. (@kmitsotakis) pic.twitter.com/vqBhCDZOuR