Τη δική τους άποψη για το χρόνο που πέρασαν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας δίνουν μέσα από το νέο τους βιβλίο η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα μιλήσουν μέσα από το βιβλίο τους με τίτλο «Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan», σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail».

Το βιβλίο των 320 σελίδων, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου, γράφεται από τους δημοσιογράφους του βασιλικού ρεπορτάζ Omid Scobie και Carolyn Durand, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο Scobie καλύπτει το βασιλικό ρεπορτάζ για το BAZAAR.com, ενώ η Durand εργάζεται για το ELLE.com και το OprahMag.com

Κανένας από τους δύο, όμως σύμφωνα με το Page Six, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου.

Το ρεπορτάζ της «Daily Mail» εκτιμά ότι το βιβλίο θα ξεκινήσει από την αρχή της γνωριμίας του ζευγαριού και ίσως να περιλαμβάνει νέες αποκαλύψεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν και το οδήγησαν να αποφασίσει την αποχώρησή του από την βασιλική οικογένεια.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ