Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ελισάβετ, Κάρολος και Γουίλιαμ συζητούν για τις «βόμβες» στην Όπρα – Πώς θα απαντήσουν

Οι «βόμβες» που έσκασαν στη συνέντευξη που παραχώρησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρι έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο Μπάκιγχαμ και τον βρετανικό Τύπο. Οι Σάσεξ, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, θύμισαν τη συνέντευξη της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995…

Το ζευγάρι μίλησε για την ζωή του στη βασιλική οικογένεια, την ανησυχία κάποιων για το… χρώμα του Άρτσι και τους λόγους που τους οδήγησαν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ. Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε για την κατάθλιψη που βίωνε, την βοήθεια που χρειαζόταν και δεν λάμβανε, αλλά και τη σχέση της με την Κέιτ. Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τη σχέση του με τον Κάρολο και την Γουίλιαμ, αλλά και πώς προσπάθησε να βοηθήσει τη σύζυγό του την δύσκολη περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Υπενθυμίζεται ότι το Παλάτι δεν είχε ενημερωθεί για τη συνέντευξη των Σάσεξ πριν την ανακοίνωση της τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πλέον μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους τις συνεντεύξεις που παραχωρούν καθώς δεν εργάζονται πλέον για το Παλάτι. Σύμφωνα με την Daily Mail, στο Μπάκιγχαμ δεν είχαν προβλέψει ούτε την τηλεθέαση που θα είχε η συνέντευξη των Σάσεξ, ούτε πόσο καταστροφική θα ήταν για την εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Συνεργάτες της βασιλικής οικογένειας, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ξενύχτισαν προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη, να κρατήσουν σημειώσεις και να προετοιμαστούν για τις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με τα μέλη της οικογένειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως για την συνέντευξη δεν έδειξαν μόνο υψηλόβαθμοι συνεργάτες της βασίλισσας. Όπως αναφέρει η Daily Telegraph, το τεχνικό τμήμα του Μπάκιγχαμ επιστρατεύτηκε και εγκατέστησε ειδικό link προκειμένου να μπορούν όλοι να δουν τη συνέντευξη σε απευθείας μετάδοση από τις ΗΠΑ. Και όσοι δεν ήταν στο Παλάτι το είδαν από το laptop στο σπίτι τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Και όλα αυτά γιατί στο Μπάκιγχαμ, ήδη από το επόμενο πρωί όλοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για τις συσκέψεις με την βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η Ελισάβετ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα άλλα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας και θα βρεθούν σύντομα από κοντά, καθώς δεν πρόκειται να αντιδράσουν εν θερμώ. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ, σύμφωνα επίσης με την Daily Mail, είχε ετοιμάσει μια δήλωση επισημαίνοντας την αγάπη της βασιλικής οικογένειας για το ζευγάρι, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η ένταση μεταξύ τους που συνεχώς φαίνεται να αυξάνει. Ωστόσο, η βασίλισσα Ελισάβετ σταμάτησε την έκδοσή της, θέλοντας να τη μελετήσει ξανά προσεκτικά και να μην γίνει κάποια βεβιασμένη κίνηση.

Queen, 94, spends the day in emergency talks with Charles and William after Harry and Meghan’s Oprah interview https://t.co/o5paj16ej3 pic.twitter.com/rRb3WOkfSF

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, απογοητευμένοι όμως με τους Σάσεξ είναι και τα μέλη του προσωπικού που βρίσκονταν στο πλευρό του ζευγαριού κατά την παραμονή τους στο Παλάτι. Πηγές αναφέρουν ότι «προσπάθησαν πολύ να τους στηρίξουν αυτά τα τρία χρόνια» και αισθάνονται «θυμό και απογοήτευση» για τα όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει επηρεαστεί πολύ από τα όσα είπε ο αδερφός του, Χάρι, στη συνέντευξη που παραχώρησε με τη σύζυγό του, Μέγκαν, στην Όπρα Γουίνφρι. Αυτό αναφέρουν πηγές κοντά στο Μπάκιγχαμ σύμφωνα με το ET. Τα σχόλια του πρίγκιπα του Χάρι έχουν σοκάρει τον Γουίλιαμ, ενώ είναι και πολύ στεναχωρημένος για τα όσα ειπώθηκαν για τη σύζυγό του Κέιτ. «Ο Γουίλιαμ είναι συντετριμμένος» αναφέρουν πηγές στο ET, συμπληρώνοντας ότι θα είναι πολύ για την Δούκισσα του Κέιμπριτζ καθώς πολλές φορές είχε τον ρόλο του «ειρηνοποιού» ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι.

«Συννεφιασμένες» όμως εθεάθησαν, σύμφωνα με την Daily Mail, και η Κέιτ Μίντλετον και η Καμίλα. Και τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα «έπιασε»ο φωτογραφικός φακός ενώ οδηγούσαν στο Λονδίνο, μετά τα όσα είπε η Μέγκαν Μαρκλ για τις ιστορίες που διέρρεαν στον βρετανικό Τύπο εις βάρος της.

Daily Mail: Kate Middleton and the Duchess of Cornwall seen after shock Harry and Meghan allegations.https://t.co/9pDhCuVtN6



