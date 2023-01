Ακόμη και οι ίδιοι οι Ταλιμπάν αντέδρασαν στις αποκαλύψεις του Πρίγκιπα Χάρι στο βιβλίο του «Ρεζέρβα», που κυκλοφόρησε ήδη στην Ισπανία και θα βγει και στα ράφια των ελληνικών βιβλιοπωλείων στις 10 Ιανουαρίου, ότι σκότωσε 25 μέλη της οργάνωσης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

«Δεν τους έβλεπα σαν ανθρώπους αλλά σαν πιόνια», δηλώνει στο βιβλίο του ο Πρίγκιπας Χάρι, ισχυριζόμενος ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν όσο υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό ως χειριστής ελικοπτέρου Απάτσι σε δύο θητείες στο Αφγανιστάν.

Τώρα, οι Ταλιμπάν αντιδρούν στα λεγόμενα του Πρίγκιπα Χάρι, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «αν τολμά, ας έρθει ξανά στο Αφγανιστάν» και ότι «δεν ήταν πιόνια αλλά άνθρωποι με οικογένειες και αγαπημένους ανθρώπους».

«Έχει μεγάλη γλώσσα, όμως εμείς διώξαμε εκείνον και τους φίλους του από τη χώρα μας, αυτός κατέφυγε στο παλάτι της γιαγιάς του και εμείς τώρα κυβερνάμε την πατρίδα μας», είπε ένας από τους διοικητές των Ταλιμπάν, ο Αγά Γκολ, και μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

«Ακόμα και αν σκότωσε 25 μαχητές μας, εκείνοι πήγαν στον παράδεισο ενώ εκείνος θα καεί στην Κόλαση, αν τολμά ας ξανάρθει στο Αφγανιστάν», πρόσθεσε ο διοικητής. Σκληρές δηλώσεις έκανε και ένας άλλος διοικητής των Ταλιμπάν, ο Ανάς Χακάνι.

«Κύριε Χάρι, αυτοί που σκότωσες δεν ήταν πιόνια, ήταν άνθρωποι με οικογένειες που περίμεναν την επιστροφή τους στο σπίτι τους. Μεταξύ των δολοφόνων των Αφγανών, δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν τα κότσια να αποκαλύψουν τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν.

