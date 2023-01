Viral έγινε ένα βιβλιοπωλείο στην επαρχιακή πόλη Σουίντον της Αγγλίας, αφού ο ιδιοκτήτης του εξάντλησε το φλεγματικό χιούμορ του, εκθέτοντας στη βιτρίνα του το βιβλίο του Πρίγκιπα Χάρι «Spare» (μτφ. «Ρεζέρβα») μαζί με το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Πώς να σκοτώσετε την οικογένειά σας».

Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Πρίγκιπα Χάρι έχει προκαλέσει τριγμούς στη βασιλική οικογένεια με τις αποκαλύψεις που κάνει, καθώς περιέχει αρκετές ιστορίες μέσω των οποίων ο γόνος των Βρετανών μοναρχών εξαπολύει επίθεση εναντίον τους.

Γι’ αυτό και ένας βιβλιοπώλης είχε ιδέα να βάλει το βιβλίο του Πρίγκιπα Χάρι στη βιτρίνα του, πλάι με το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Μπέλα Μάκι, με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε την οικογένειά σας». «Τελοσπάντων, έχουμε ακόμα κάποια εναπομείναντα αντίτυπα του Spare, αν τα θέλετε», έγραψε ο βιβλιοπώλης στο αρχικό tweet του.

Η εικόνα της βιτρίνας έγινε viral και τα σχόλια έπεσαν «βροχή» κατά χιλιάδες, με μερικούς να πιστεύουν ότι ο βιβλιοπώλης στηρίζει τον Πρίγκιπα Χάρι ενώ άλλοι θεωρούν ότι πικάρει το «άσωτο» μέλος της βασιλικής οικογένειας με αυτόν τον τρόπο.

It's been interesting today how people have projected some very different meanings onto this picture.



Some have thought I'm supporting Harry, others think I'm doing the opposite.



I don't really have strong opinions either way, tbh. https://t.co/hrUzbUYZIv