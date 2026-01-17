Κόσμος

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Την αποχαιρέτησε σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Απαρηγόρητη η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, στον ορθόδοξο ναό, που τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της αδερφής της
The mortal remains of Princess Irene of Greece are being laid to rest in the Greek Orthodox Cathedral of St Andrew and St Demetrius on 17 January 2026 in Madrid (Spain). After being veiled in the privacy of the Zarzuela, the public farewell ceremonies for Princess Irene of Greece, who died on Thursday 15 January at the age of 83, have begun in Madrid. The coffin covered with the Greek flag and the coat of arms of the Hellenic royal family will be open to the public in the Greek Orthodox Cathedral until six o'clock in the evening. DEATH;COFFIN;PEOPLE;FERETRO José Ruiz / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Photo / José Ruiz / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και το μεσημέρι του Σαββάτου (17-01-2026), η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη. Τα βλέμματα όλων έπεσαν στην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, που θρηνούσε σιωπηλά για τον θάνατο της αγαπημένης αδερφής της.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη και η βασίλισσα Σοφία ζούσαν μαζί τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία. Οι δύο αδερφές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που πέθανε πριν από 3 χρόνια, ήταν δεμένες στο πέρασμα των χρόνων. Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Σοφία ακύρωσε αυτή την εβδομάδα όλες τις υποχρεώσεις της για να παραμείνει στο πλευρό της. Η υγεία της 83χρονης είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Στο λαϊκό προσκύνημα, τα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας ήταν ντυμένα στα μαύρα.

Ο ελληνικός ορθόδοξος ναός παρέμεινε ανοιχτός από τη 13:00 έως τις 18:00. Κατά το διάστημα αυτό, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους ήθελαν να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, στην οποία έδωσαν το «παρών» ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, συνοδευόμενοι από την Πριγκίπισσα της Αστούριας Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία. Στην τελετή και η βασίλισσα Σοφία, που έδειχνε βυθισμένη στις σκέψεις της.

 
 
 
 
 
Η Πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα σε ηλικία 83 ετών. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι.

H βασιλική οικογένεια της Ισπανίας
(Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Από το δημόσιο αυτό «αντίο» απουσίαζε ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, δεν θα ταξιδέψει ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο συνεχόμενα ταξίδια σε μικρό χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν σοβαρά την υγεία του.

Η βασίλισσα Λετίθια (δεξιά) και τα παιδιά της, η πριγκίπισσα Λεονόρ (αριστερά) και Ινφάντα Σοφία (κέντρο)
Η βασίλισσα Λετίθια (δεξιά) και τα παιδιά της, η πριγκίπισσα Λεονόρ (αριστερά) και Ινφάντα Σοφία (κέντρο)
Francisco Guerra / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Queen Letizia and her daughter, Princess Leonor, leave the Greek Orthodox Cathedral of Saint Andrew and Saint Demetrius where a memorial service was held for Her Royal Highness Princess Irene of Greece, on 17 January 2026, in Madrid (Spain). Her Royal Highness Princess Irene of Greece passed away last Thursday, 15 January at La Zarzuela Palace at the age of 83. The burial will take place, as it did for Her Majesty King Constantine of Greece, in the Royal Cemetery of the Palace of Tatoi. MASS;CATHEDRAL;DEATH;ROYAL FAMILY;GREEKS
José Ruiz / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Η βασίλισσα Λετίσια και ο βασιλιάς Φίλιππος
Η βασίλισσα Λετίσια και ο βασιλιάς Φίλιππος / (Photo By Francisco Guerra/Europa Press via Getty Images)
Ο Κάρλος Ζουρίτα καιη πριγκίπισσα Μαργαρίτα
Ο Κάρλος Ζουρίτα καιη πριγκίπισσα Μαργαρίτα / (Photo By Jose Ruiz/Europa Press via Getty Images)
Ο βασιλιάς Φίλιππος
Ο βασιλιάς Φίλιππος / Photo / Francisco Guerra / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Alicia Koplowitz
Η δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας Alicia Koplowitz / Photo / Francisco Guerra / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)

Η αντισυμβατική πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη αφιέρωσε τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και ανθρωπιστικές αποστολές. Στη δεκαετία του ’80, σε μία σπάνια αλλά εμβληματική πράξη αλτρουισμού, ναύλωσε αεροσκάφος για να μεταφέρει 400 αγελάδες στην Ινδία, προκειμένου να τις δωρίσει σε φτωχές οικογένειες. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας διαρκούς διεθνούς πορείας προσφοράς.

«Ανήκω σε μια οικογένεια βασιλέων, όπως κάποιος μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια μουσικών. Εγώ είμαι πριγκίπισσα, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να καθαρίσω ένα μπάνιο», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη. Μετά τον θάνατο της μητέρας της Φρειδερίκης, το 1981, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδελφή Σοφία, στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

His Majesty King Felipe de Borbón and Queen Sofía leave the Greek Orthodox Cathedral of Saint Andrew and Saint Demetrius where a memorial service was held for Her Royal Highness Princess Irene of Greece, on 17 January 2026, in Madrid (Spain). Her Royal Highness Princess Irene of Greece passed away last Thursday, 15 January at La Zarzuela Palace at the age of 83. The burial will take place, as it did for Her Majesty King Constantine of Greece, in the Royal Cemetery of the Palace of Tatoi. MASS;CATHEDRAL;DEATH;ROYAL FAMILY;GREEKS Francisco Guerra / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Photo / AP
The mortal remains of Princess Irene of Greece arrive at the Greek Orthodox Cathedral of Saint Andrew and Saint Demetrius, on 17 January 2026, in Madrid (Spain). Her Royal Highness Princess Irene of Greece passed away last Thursday, 15 January at La Zarzuela Palace at the age of 83. The burial will take place, as it did for Her Majesty King Constantine of Greece, in the Royal Cemetery of the Palace of Tatoi. MASS;CATHEDRAL;DEATH;ROYAL FAMILY;GREEKS Francisco Guerra / Europa Press 01/17/2026 (Europa Press via AP)
Photo / AP

Το 2018 απαρνήθηκε την ελληνική υπηκοότητα και απέκτησε την ισπανική. Παρότι η ίδια προτίμησε τη σιωπή και την απόσταση από τα δημόσια πράγματα, η παρουσία της στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας σε επίσημες εμφανίσεις υπήρξε σταθερή. Άλλωστε οι δυο τους ήταν πολύ δεμένες.

 

Η υγεία της, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ειρήνη έπασχε από γνωστική παρακμή, κάτι που φάνηκε έντονα και κατά την παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της Κωνσταντίνου στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2023.

Τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον πολυαγαπημένο της αδελφό, Κωνσταντίνο – μια τελευταία πράξη σύνδεσης με τη γη που ποτέ δεν ξέχασε. Και η επιθυμία της θα πραγματοποιηθεί.

