Με μια «μπλε πλακέτα» τιμήθηκε η μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο πρώην διαμέρισμά της στο δυτικό Λονδίνο, όπου έζησε προτού αρραβωνιαστεί με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο.

Η πλακέτα τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου, στο οποίο διέμεινε μεταξύ 1979 και 1981, στη διεύθυνση 60 Coleherne Court, ένα ακίνητο κοντά στο Κινγκς Ρόουντ στο Τσέλσι.

Η Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε το 1997, σε ηλικία 36 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, συγκατοικούσε με τρεις φίλες, μεταξύ αυτών η Βιρτζίνια Κλαρκ, η οποία βοήθησε στα αποκαλυπτήρια της πλακέτας, σε μια τελετή σήμερα.

«Εκείνες ήταν ευτυχισμένες ημέρες για όλους μας και από το διαμέρισμα ακούγονταν πάντα γέλια», είπε η Κλαρκ.

«Η Νταϊάνα έφυγε για να γίνει κάτι πολύ σε τόσους πολλούς. Είναι υπέροχο που η κληρονομιά της θα μνημονεύεται με αυτόν τον τρόπο».

Η Νταϊάνα περιέγραφε τα χρόνια που πέρασε στο διαμέρισμα αυτό ως «την πιο ευτυχισμένη εποχή της ζωής της», σύμφωνα με το βιβλίο του Άντριου Μόρτον In Her Own Words.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «μπλε πλακέτα» του Λονδίνου, το οποίο διαχειρίζεται ο οργανισμός English Heritage, επιλέγονται κτίρια, όπου διάσημες προσωπικότητες του παρελθόντος έζησαν και εργάστηκαν.

Η τιμητική πλακέτα στη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα γράφει: «Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, μετέπειτα πριγκίπισσα της Ουαλίας 1961- 1997. Έζησε εδώ 1979-1981».

«Η Νταϊάνα είχε και εξακολουθεί και έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των Λονδρέζων και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τη μπλε πλακέτα της να έχει επισήμως τοποθετηθεί ως μνημείο για το έργο της προς τους άλλους», είπε ο Άντριου Μποφ, πρόεδρος του London Assembly.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφία αρχείου: Reuters.