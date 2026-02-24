Κόσμος

Πριν μπεις στη Lamborghini, μάθε σε Porsche: Η «χρυσή» σχολή οδήγησης στο Μονακό

Οι πλούσιοι μαθητές του Μονακό εκπαιδεύονται σε 911 Carrera
Porsche 911 Carrera
Porsche 911 Carrera / Photo by: Jan Woitas/picture-alliance/dpa/AP Images

Στο Μονακό, μια σχολή οδήγησης ξεφεύγει από τα… συνηθισμένα: οι πλούσιοι μαθητές και μελλοντικοί επίδοξοι οδηγοί μαθαίνουν να οδηγούν απευθείας σε μια Porsche 911 Carrera.

Με τα supercars να είναι καθημερινό φαινόμενο στο Μονακό, οι εκπαιδευτές αποφάσισαν ότι οι μελλοντικοί πλούσιοι οδηγοί χρειάζονται ισχυρά οχήματα από την πρώτη στιγμή – παρατηρώντας ότι πολλοί, μόλις έπαιρναν την άδεια, «μπαίνοντας στη Lamborghini τους, δεν ήξεραν τι να την κάνουν». Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκίνησαν να παραδίδουν μαθήματα σε Porsche. 

Το βίντεο:

Κόσμος
