Πριν μπεις στη Lamborghini, μάθε σε Porsche: Η «χρυσή» σχολή οδήγησης στο Μονακό

Στο Μονακό, μια σχολή οδήγησης ξεφεύγει από τα… συνηθισμένα: οι πλούσιοι μαθητές και μελλοντικοί επίδοξοι οδηγοί μαθαίνουν να οδηγούν απευθείας σε μια Porsche 911 Carrera.
Με τα supercars να είναι καθημερινό φαινόμενο στο Μονακό, οι εκπαιδευτές αποφάσισαν ότι οι μελλοντικοί πλούσιοι οδηγοί χρειάζονται ισχυρά οχήματα από την πρώτη στιγμή – παρατηρώντας ότι πολλοί, μόλις έπαιρναν την άδεια, «μπαίνοντας στη Lamborghini τους, δεν ήξεραν τι να την κάνουν». Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκίνησαν να παραδίδουν μαθήματα σε Porsche.
Το βίντεο:
A driving school in Monaco is teaching students in a Porsche 911 Carrera— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026
With supercars so common in the country, instructors reportedly decided to train wealthy future drivers on more powerful vehicles from the start — after noticing that some would get their licenses and… pic.twitter.com/ljpUFjNjOZ