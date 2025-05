Προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία: Ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος προηγείται του εθνικιστή αντιπάλου του

Ο κεντρώος υποψήφιος των προεδρικών εκλογών και δήμαρχος του Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν δήλωσε ότι η κοινωνία της Ρουμανίας έδειξε εντυπωσιακή δύναμη, μετά τα exit poll που τον δείχνουν να προηγείται του Τζόρτζε Σιμιόν, ενός ακροδεξιού υποστηρικτή του Τραμπ, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που έγιναν την Κυριακή (18/5/25).

Η δημοσίευση των ποσοστών αυτών για τις εκλογές στη Ρουμανία, έγινε δεκτή με σύγχυση. Στην έδρα του Νικούσορ Νταν, που βρίσκεται σε ένα πάρκο στο Βουκουρέστι, ο 50χρονος υποψήφιος χαιρέτισε “τη νίκη μιας κοινότητας Ρουμάνων που θέλουν μια βαθιά αλλαγή”. “Ας χαρούμε αυτή τη βραδιά και από αύριο, ανοικοδομούμε τη Ρουμανία”, πρόσθεσε ενώπιον των υποστηρικτών του που φώναζαν “Ευρώπη” και “Ενότητα”.

Την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του, μιλώντας μπροστά από το κοινοβούλιο, αυτοανακηρύχθηκε “νέος πρόεδρος της Ρουμανίας”, υπολογίζοντας στις ψήφους της μεγάλης διασποράς για να κερδίσει και καταγγέλλοντας “νοθεία”.

George Simion claims Romania’s voter rolls still include dead people and has launched an emergency line to report fraud. He says the same tactic was used in round one: “We didn’t have any dead people suddenly rise and vote.” pic.twitter.com/nRNvdHhIRV