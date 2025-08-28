Προειδοποίηση ΠΟΥ: Εμβολιάστε τα παιδιά για τον κοκκύτη– Ανθεκτικό στέλεχος εξαπλώνεται στις ΗΠΑ

Ανησυχία προκαλεί η έξαρση κοκκύτη στις ΗΠΑ με ένα στέλεχος του νόσου να είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά και να εξαπλώνεται εύκολα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη με τον κοκκύτη στις ΗΠΑ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά αυξημένη επιτήρηση, εμβολιασμούς και συνετή χρήση των αντιβιοτικών. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί (πάλι) σε σοβαρό πρόβλημα δημοσίας υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάδυση των ανθεκτικών στελεχών παρατηρείται σε μια εποχή που ο κοκκύτης κάνει θριαμβευτική επιστροφή. Αιτία η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού των παιδιών σε πολλές χώρες του κόσμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αμερικανική ήπειρο καταγράφηκαν το 2023 συνολικά 4.139 κρούσματα. Το 2024, όμως, ήταν δεκαπλάσια: έφτασαν στις 43.751. Τους πρώτους επτά μήνες του 2025, εξ άλλου, καταγράφηκαν 18.595 κρούσματα. Τα 128 από αυτά απεδείχθησαν μοιραία.

Ο κοκκύτης είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού. Είναι γνωστός και ως «βήχας των 100 ημερών», εξαιτίας του χαρακτηριστικού, επίμονου, παροξυσμικού βήχα που προκαλεί. Οφείλεται στην μόλυνση από τον αιμόφιλο του κοκκύτη (Bordetella pertussis), ο οποίος αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά που ανήκουν στις μακρολίδες. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αζιθρομυκίνη

Η κλαριθρομυκίνη

Η ερυθρομυκίνη

Ωστόσο, γενετικές μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο του βακτηρίου, που λέγεται 23S rRNA, μειώνουν την αποτελεσματικότητα αυτών των αντιβιοτικών, προειδοποιεί η αμερικανική περιφέρεια του ΠΟΥ (Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας – PAHO). Επακόλουθο; Από πέρυσι έχουν ανιχνευθεί ανθεκτικά κρούσματα της λοίμωξης σε τέσσερις αμερικανικές χώρες:

Τη Βραζιλία

Το Μεξικό

Το Περού

Τις ΗΠΑ

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια (από την πανδημία της COVID) γίνεται εκτεταμένη χρήση των αντιβιοτικών αυτών. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών μεταξύ των χωρών. Έτσι, υπάρχει κίνδυνος ο ανθεκτικός κοκκύτης να εξαπλωθεί ευρέως, εάν δεν ληφθούν αμέσως μέτρα, τονίζει ο PAHO.

Τι πρέπει να γίνει

«Οι εμβολιασμοί, η επιτήρηση και η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών έχουν ζωτική σημασία για μην ξαναμετατραπεί ο κοκκύτης σε σοβαρό θέμα δημοσίας υγείας. Έχουμε ακόμα χρόνο να τον αντιμετωπίζουμε. Πρέπει όμως να δράσουμε τώρα», δήλωσε η Dr. Pilar Ramón-Pardo, επικεφαλής του Ειδικού Προγράμματος Αντιμικροβιακής Αντοχής του PAHO.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και να ενισχυθούν τα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ικανότητα αντίδρασης σε περιπτώσεις εξάρσεων, πρόσθεσε.

Ο κοκκύτης παρουσίασε πέρυσι μεγάλη αύξηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ανακοινώσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC), το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχαν αναφερθεί πάνω από 32.000 κρούσματα. Ολόκληρο το 2023, όμως, είχαν αναφερθεί πάνω από 25.000.

Πηγή iatropedia.gr