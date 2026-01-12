Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία για τη φονική πυρκαγιά

Η ελβετική δικαιοσύνη διέταξε σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την προφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Το δικαστήριο του καντονιού του Βαλαί αποφάσισε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου 40 άνθρωποι πέθαναν, «λόγω του κινδύνου διαφυγής», ο οποίος ήταν ο μόνος κίνδυνος που επικαλέστηκε η εισαγγελία.

Η προφυλάκιση διατάχθηκε για διάστημα τριών μηνών, το μέγιστο αρχικό δυνατό διάστημα. Μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα εξέταση για να αποφασιστεί η συνέχεια της υπόθεσης.

Η σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι αφέθηκε ελεύθερη, μεταδίδει το BFMTV.

34 από τα 40 θύματα παγιδεύτηκαν όταν η ανακαινισμένη σκάλα «διαλύθηκε» – Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

Μια τραγωδία χωρίς προηγούμενο αποκαλύπτεται γύρω από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ χιονοδρομικού κέντρου της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά, καθώς οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων παγιδεύτηκε σε μια ανακαινισμένη σκάλα που κατέρρευσε την ώρα της διαφυγής τους.

Η πλειονότητα των 40 θυμάτων της πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ της Ελβετίας σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο, μέσω της ανακαινισμένης σκάλας που «διαλύθηκε» αναφέρει η Daily Mail.

Τα νέα φρικιαστικά στοιχεία για την πυρκαγιά στο υπόγειο του μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν-Μοντανά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (12.01.2026).

Οι ερευνητές έχουν πλέον διαπιστώσει ότι 34 από όσους πέθαναν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς του 2026 έχασαν τη ζωή τους στο στενό κλιμακοστάσιο, το οποίο είχε στενέψει κατά τα 2/3 από τον ιδιοκτήτη.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που έβαλαν φωτιά στην αφρώδη ηχομονωτική επένδυση της οροφής.

«Παγιδεύτηκαν στη μικροσκοπική σκάλα καθώς όλοι πάλευαν να βγουν, αλλά δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο υπόγειο όταν το κλιμακοστάσιο διαλύθηκε. Είχε μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος από τους ιδιοκτήτες».

Ελβετοί αστυνομικοί εντόπισαν πολλά πτώματα στο κάτω μέρος της σκάλας, αφού τα ξύλινα σκαλοπάτια και τα κιγκλιδώματα κατέρρευσαν. Δεν άντεξαν το βάρος του πλήθους που προσπαθούσε να διαφύγει, αποκολλήθηκαν από τον τοίχο και έπεσαν στο υπόγειο.

Στο «μικροσκόπιο» η ανακαίνιση

Ο Ζακ Μορέτι έχει παραδεχθεί ότι μείωσε το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα μέτρο. Πραγματοποίησε ο ίδιος τις ανακαινίσεις όταν ανέλαβε τη διαχείριση του Le Constellation το 2015 και δεν είναι γνωστό αν είχε άδεια πολεοδομίας.

Όταν ανακρίθηκε από τους εισαγγελείς την Παρασκευή, ο Ζακ Μορέτι δεν αναφέρθηκε στην ανακαίνιση της σκάλας, αλλά παραδέχθηκε ότι μια «πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο» ήταν κλειδωμένη από μέσα όταν ξέσπασε η φωτιά.

Είπε ότι την έσπασε όταν έφτασε στο σημείο και βρήκε πίσω της θύματα που πέθαιναν από ασφυξία.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη και, μαζί με τη σύζυγό του, αρνείται οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη.

Και οι δύο Μορέτι είπαν ότι νοίκιασαν για πρώτη φορά το Le Constellation το 2015, όταν το «ανακαίνισαν από το Α έως το Ω», συμπεριλαμβανομένων «του δαπέδου, των επίπλων και του ίδιου του μπαρ», καθώς και την αντικατάσταση του ηχομονωτικού υλικού στην οροφή.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε δύο ή τρεις ελέγχους πυρασφάλειας σε δέκα χρόνια λειτουργίας, χωρίς ποτέ να απαιτήσει ανακαινίσεις ή τροποποιήσεις του χώρου», δήλωσε ο Μορέτι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ούτε καν πυροσβεστήρες.

Όταν ρωτήθηκε αν το προσωπικό είχε εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια, απάντησε: «Όχι».

Νεκρή η «θετή κόρη» τους

Όλα αυτά έρχονται αφού το ζευγάρι περιέγραψε ότι μια σερβιτόρα, την οποία θεωρούσαν «θετή κόρη» τους, ασφυκτιούσε «μέσα σε έναν σωρό από σώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Δίνοντας την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα αφήγησή τους, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι είπαν ότι τα τελευταία λεπτά της Κιάν Πανίν ενσάρκωσαν όλο τον τρόμο της βραδιάς.

Η Κιάν είχε ενθαρρυνθεί από τη Μορέτι να «δώσει ατμόσφαιρα» στο Le Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Αυτό περιλάμβανε το να βάζουν οι σερβιτόρες βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας, πριν μερικές σηκωθούν στους ώμους των σερβιτόρων στο υπόγειο του μπαρ.

Μετά τη φονική πυρκαγιά, ο Μορέτι έσπασε τελικά την πόρτα προς το υπόγειο από έξω και βρήκε την Κιάν να πεθαίνει, καθώς την είχα καταπλακώσει πτώματα.