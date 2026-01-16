Συμβαίνει τώρα:
Προκαλεί ο Τραμπ για Γροιλανδία: Απειλεί με δασμούς όλους όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφαλείας», επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Το ενδεχόμενο να επιβληθούν δασμοί στα κράτη που δεν συμφωνούν με τις αξιώσεις των ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ με νέες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή (16.01.2026).

Μιλώντας στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τo θέμα της Γροιλανδίας, επειδή τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφαλείας».

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος θέτει τη χρήση δασμών ως μέσο πίεσης για την Γροιλανδία.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τη ρητορική του περί προσάρτησης του νησιού της Αρκτικής. Παρά τη συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας στις 14 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο, φαίνεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος στο θέμα, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική απειλή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει «απολύτως» να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αυξάνοντας την πίεση στη Δανία, στην οποία ανήκει επίσημα το νησί.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι πιστεύει ότι «υπάρχει μία συμφωνία που πρέπει και θα γίνει».

«Ο Πρόεδρος μιλάει σοβαρά. Νομίζω ότι έχει θέσει τα θεμέλια. Έχει πει στη Δανία τι ψάχνει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», τόνισε.

 

Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Δανία

Στο μεταξύ, μία αντιπροσωπεία Αμερικανών πολιτικών βρίσκεται την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη.

Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας για να τους καθησυχάσει ενόψει των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η 11μελής ομάδα διευθύνεται από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς και έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον ομόλογό της της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κουνς δήλωσε: «Σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας, πρέπει να πλησιάσουμε περισσότερο τους συμμάχους μας, όχι να τους διώξουμε».

πηγή: OnAlert.gr

