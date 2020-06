Κάθισε αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, με το video wall στα αριστερά του και τους τρεις δημοσιογράφους του TRT απέναντί του. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (08.06.2020) ακόμη ένα σόου. Ένα σόου γεμάτο απειλές και προσβολές προς την Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να «μιλά» στον Ερντογάν και την Τουρκία ούτε για την ανατολική Μεσόγειο, ούτε για την Αγιά Σοφιά, ούτε για τίποτα. Αυτό (ξανά)είπε ο «σουλτάνος» λίγο έως πολύ και έγραψε, ξανά, στα παλιά του τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα της Ελλάδας.

Ακραία προκλητικός τόσο για τη μετατροπή της Αγιά Σοφιάς σε τζαμί όσο και για την ανατολική Μεσόγειο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την Ελλάδα να… «μάθει τα όριά της» πριν μιλήσει στην Τουρκία, απειλώντας ξεκάθαρα ότι αν δεν το κάνει, η Τουρκία ξέρει πως θα απαντήσει!

«Η Ελλάδα δεν μένει ήσυχη και πετάει διάφορα. Βγαίνει και λέει αβάσιμα πράγματα. Ποια είναι αυτή η χώρα που μιλάει έτσι; Τέτοιες κουβέντες τις λένε στην Τουρκία; Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς; Για μαζέψου λίγο. Για μάθε τα όριά σου! Αν δεν μάθει τα όριά της, η Τουρκία είναι εμφανές τί θα κάνει», είπε ο Ερντογάν και άρχισε το… σόου με το λέιζερ και τους χάρτες.

In an interview aired on a state TV tonight, #Turkey 's President #Erdogan escalated war-rhetoric against #Greece and #Cyprus . pic.twitter.com/e1wtElye0K

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ξανά τον νέο χάρτη, τον οποίο είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας. Σε αυτόν φαίνονται οι επτά περιοχές κοντά στην Κρήτη όπου η Τουρκία θέλει να κάνει έρευνες για φυσικό αέριο «πατώντας» στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.

Ο Ερντογάν είπε ξανά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση στα σχέδια για τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο και απείλησε πως το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας είναι έτοιμο για όλα.

«Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται η περιοχή με τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και της Λιβύης. Όποιος είναι έξυπνος γνωρίζει ότι η Τουρκία εδώ δεν πρόκειται να κάνει την παραμικρή υποχώρηση. Στο παρελθόν δεν είχαμε ούτε ερευνητικά πλοία, ούτε γεωτρύπανα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε 3 πλωτά γεωτρύπανα και 2 ερευνητικά πλοία και τώρα όλα βρίσκονται και συνεχίζουν να δουλεύουν στην περιοχή εδώ. Όλα αυτά τους έχουν ανησυχήσει πολύ (τους Έλληνες). Όταν έρθουν εδώ τα γεωτρύπανά μας, δεν θα έρθουν φυσικά για να κουνήσουν το μαντήλι. Θα τα συνοδεύουν φρεγάτες. Έρχονται εδώ προετοιμασμένα για το ο,τιδήποτε. Κοιτάξτε, εδώ έτσι και γίνει το παραμικρό λάθος, θα απαντήσουμε όπως πρέπει», είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακραία προκλητικός δεν ήταν μόνο για το θέμα της ανατολικής Μεσογείου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν, φυσικά, και για την Αγιά Σοφιά, την οποία θέλει να μετατρέψει σε τζαμί και πρόσφατα έδωσε εντολή να βρεθεί τρόπος ώστε η επιθυμία του να γίνει πραγματικότητα.

«Δεν θα μας πει (η Ελλάδα) τί θα κάνουμε» είπε. Και τόνισε: «Τώρα σηκώνονται και λένε «χαλάρωσε». Μην κάνετε την Αγία Σοφία τζαμί. Την Τουρκία εσείς την κυβερνάτε ή εμείς; Στην Τουρκία υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχει Βουλή, υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ΣτΕ θα πάρει απόφαση και οι αρμόδιες αρχές θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Γι’ αυτό δεν θα πάρουμε ποτέ άδεια από εσάς, ούτε θα επιτρέψουμε να πάρουμε.

Ως κράτος δικαίου περιμένουμε τι θα αποφασίσει το ΣτΕ (για την Αγία Σοφία). Κι έπειτα, ανάλογα με την απόφαση που θα λάβει, θα γίνουν και τα απαραίτητα βήματα».

On converting Hagia Sophia into a mosque, #Turkish President Erdogan ratcheted up his rhetoric tonight as he kept bashing #Greece. pic.twitter.com/G7WvcGJFLK