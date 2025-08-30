Κόσμος

Προκλητικός ο Ερντογάν στην «Ημέρα Νίκης»: Κάποιοι έχουν ύπουλα σχέδια όπως και πριν έναν αιώνα

Το μήνυμά του τούρκου προέδρου και η ανάρτησή του στο X
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Photo / Presidency of the Republic of Turkey

Με αφορμή την Ημέρα Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων που γιορταζει η Τουρκία σήμερα 30.08.2025, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε με μήνυμά του.

Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, την επέτειο της λεγόμενης «Μεγάλης Νίκης» για την Τουρκία, η οποία οδήγησε στη σφαγή και εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών από τη χώρα.

Η 103η επέτειο της Νίκης του Σαγγάριου, γιορτάστηκε όπως κάθε χρόνο με μεγαλειώδεις τελετές σε όλη την Τουρκία. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανιτκάμπιρ στην Άγκυρα όπου πραγματοποιήθηκε πομπή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κράτους στο «Ασλάνλι Γιόλ» (Οδός των Λιονταριών) και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταθέτουν στεφάνι.

 

«Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια, όπως και πριν από έναν αιώνα, να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς. Αντιμέτωπη με τα σχέδια που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της γεωγραφικής μας περιοχής, η χώρα μας λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια της και την ηρεμία των πολιτών της. Η Τουρκική Δημοκρατία, που σας εμπιστευτήκατε, βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστων και ικανών στελεχών. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος στο ειδικό βιβλίο στο στο Ανίτκαμπιρ.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Ερντογάν δέχτηκε συγχαρητήρια μηνύματα από κρατικούς αξιωματούχους και επικεφαλής ξένων αποστολών στο Μπεστέπε.

Το Ανίτκαμπιρ είναι το μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο τούρκος πρόεδρος, πραγματοποίησε και μία ανάρτηση στο X κατά την οποία αναφέρει: «Σε αυτήν την ημέρα, που αποτελεί ένα από τα ορόσημα της ιστορίας μας και μία από τις χρυσές της σελίδες, τιμώ με ευγνωμοσύνη τους αγαπημένους μας μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, ιδιαιτέρως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ και τους συντρόφους του στα όπλα, και θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μας βετεράνους.»

 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, εμπρηστικές δηλώσεις πραγματοποίησε και ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν περί απάντησης στο πεδίο με τους Έλληνες υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, να απαντούν.

Κόσμος
