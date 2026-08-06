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Πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη: Οι εικόνες πριν και μετά

Το ανώτερο στάδιο Falcon 9 κινούνταν ανεξέλεγκτα για περισσότερο από έναν χρόνο - Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από διεθνή τηλεσκόπια και διαστημικές συσκευές
Πρόσκρουση πυραύλου SpaceX στη Σελήνη
Το «πριν και το μετά» της πρόσκρουσης του πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη (Πηγή φωτογραφίας: Χ / @kari2030)
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Ένας πύραυλος της SpaceX, ή ακριβέστερα το ανώτερο στάδιο ενός Falcon 9, προσέκρουσε το πρωί της Τετάρτης (05.08.2026) στη Σελήνη, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Το διαστημικό αντικείμενο, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων, περιπλανιόταν ανεξέλεγκτο στο Διάστημα για περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ η πορεία σύγκρουσής του είχε προβλεφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη NASA και την εταιρεία.

Η πρόσκρουση του πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα, καθώς προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία μελέτης των συνεπειών που προκαλεί η σύγκρουση ενός μεγάλου τεχνητού αντικειμένου με το σεληνιακό έδαφος. Σε αντίθεση με τις συνήθεις προσκρούσεις μετεωριτών, οι επιστήμονες γνώριζαν εκ των προτέρων την τροχιά, την ταχύτητα και τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Η επιβεβαίωση από το ESO

Παρότι δεν υπήρξαν άμεσα επίσημες εικόνες από τη NASA ή τη SpaceX, η πρόσκρουση επιβεβαιώθηκε από το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου. Στο νέφος που σχηματίστηκε μετά τη σύγκρουση εντοπίστηκαν φασματικές γραμμές νατρίου και λιθίου, οι οποίες παρέμειναν ορατές για περίπου πέντε έως δέκα λεπτά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ESO, το νάτριο προήλθε πιθανότατα από το σεληνιακό έδαφος, ενώ το λίθιο ενδέχεται να συνδεόταν με τα υλικά του ίδιου του πυραύλου.

Οι εικόνες πριν και μετά

Η πρόσκρουση σημειώθηκε στις 09.34 το πρωί, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Έρευνας της Νότιας Κορέας. Η κορεατική διαστημική συσκευή Danuri κατέγραψε εικόνες της περιοχής πριν και μετά το συμβάν, εντοπίζοντας μεταβολές στην επιφάνεια και ίχνη από τη διασπορά των υλικών που εκτινάχθηκαν.

Οι επιστήμονες είχαν αρχίσει να παρακολουθούν την περιοχή περίπου μισή ώρα πριν από την πρόσκρουση, γεγονός που τους επέτρεψε να συγκρίνουν με ακρίβεια τη μορφολογία του εδάφους. Τα δεδομένα αναμένεται να συνδυαστούν με τις παρατηρήσεις του Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και να αξιοποιηθούν σε κοινά διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Πρόσκρουση με 8.690 χλμ. την ώρα

Τη στιγμή της σύγκρουσης, το τμήμα του Falcon 9, μεγέθους αντίστοιχου με σχολικό λεωφορείο, κινούνταν με ταχύτητα περίπου 8.690 χιλιομέτρων την ώρα. Η ισχύς της πρόσκρουσης εκτιμάται ότι αντιστοιχούσε σε περίπου τρεις τόνους TNT, προκαλώντας την εκτόξευση μεγάλων ποσοτήτων σεληνιακής σκόνης.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στον σεληνιακό τερματιστή, τη γραμμή δηλαδή που χωρίζει το φωτισμένο από το σκοτεινό τμήμα της Σελήνης. Το σύννεφο σκόνης φωτίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα από τον Ηλιο, ωστόσο η λάμψη ήταν τόσο ασθενής ώστε δεν μπορούσε να διακριθεί με γυμνό μάτι από τη Γη.

Η εξήγηση της NASA και της SpaceX

Η NASA υπενθύμισε ότι αντίστοιχες προσκρούσεις δεν είναι πρωτοφανείς. Από την εποχή του προγράμματος Apollo, χρησιμοποιημένα στάδια πυραύλων οδηγούνταν σκόπιμα στη Σελήνη για επιστημονικές και σεισμολογικές μελέτες. Παράλληλα, μετεωρίτες συγκρούονται με τη σεληνιακή επιφάνεια σχεδόν κάθε ώρα, ενώ προσκρούσεις αντίστοιχου μεγέθους εκτιμάται ότι συμβαίνουν περίπου κάθε έξι ημέρες.

Η SpaceX διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη πρόσκρουση δεν ήταν προγραμματισμένη. Οπως ανέφερε, ο συνδυασμός του χρόνου, της ηλιακής δραστηριότητας και της βαρύτητας οδήγησε τελικά το ανώτερο στάδιο σε τροχιά σύγκρουσης. Η εταιρεία σημείωσε ότι συνεργάζεται με τη NASA για την ανάπτυξη ασφαλέστερων μεθόδων απομάκρυνσης διαστημικών αντικειμένων από παρόμοιες τροχιές.

Ο Falcon 9 είχε εκτοξευθεί στις 15 Ιανουαρίου 2025, μεταφέροντας προς τη Σελήνη τα ρομποτικά σκάφη Blue Ghost-1 της Firefly Aerospace και Resilience της ιαπωνικής ispace. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το ανώτερο στάδιο δεν κατέστη δυνατό να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα της Γης και παρέμεινε σε τροχιά μέχρι την τελική του πρόσκρουση.

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