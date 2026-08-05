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Πύραυλος της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη: Η σύγκρουση με δύναμη τριών τόνων TNT δημιούργησε νέο κρατήρα

Το αντικείμενο προερχόταν από αποστολή Falcon 9 του 2025 και, αφού εξάντλησε τα καύσιμά του, ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι τη σύγκρουση
Πρόσκρουση πυραύλου Spacee X στη Σελήνη
Στιγμιότυπο από τη στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου της Space X στη Σελήνη (Πηγή φωτογραφίας: video grab / X)
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Ένας πύραυλος της SpaceX, ή ακριβέστερα τμήμα του που παρέμενε ανεξέλεγκτο στο Διάστημα, κατέληξε την Τετάρτη (05.08.2026) να προσκρούσει στη Σελήνη, δημιουργώντας νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η σύγκρουση, η οποία καταγράφηκε και σε βίντεο, εκτιμάται ότι είχε ισχύ αντίστοιχη με περίπου τρεις τόνους TNT, προκαλώντας την εκτόξευση μεγάλων ποσοτήτων σεληνιακής σκόνης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το τμήμα του πυραύλου της SpaceX, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων, έπεσε στη Σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας. Αν και είχε προβλεφθεί ότι η πρόσκρουση ίσως συνοδευόταν από μια αχνή λάμψη ορατή από τη Γη μέσω ισχυρών τηλεσκοπίων, οι ερασιτέχνες αστροφωτογράφοι που παρακολουθούσαν το φαινόμενο δεν κατέγραψαν κάποιο ορατό ίχνος.

Πώς κατέληξε στη Σελήνη

Το αντικείμενο προερχόταν από αποστολή πυραύλου Falcon 9, η οποία εκτοξεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 μεταφέροντας σεληνιακό προσεδάφιο.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες αποστολές της SpaceX, όπου τα ανώτερα τμήματα των πυραύλων επιστρέφουν στη Γη και καταστρέφονται στην ατμόσφαιρα ή πέφτουν στον ωκεανό, η συγκεκριμένη αποστολή απαιτούσε μεγαλύτερη ώθηση προς τη Σελήνη. Έτσι, το τμήμα του πυραύλου παρέμεινε στο Διάστημα και, έχοντας εξαντλήσει τα καύσιμά του, δεν μπορούσε πλέον να διορθώσει την πορεία του.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια των προγραμμάτων επιστήμης της NASA και Dragon στη SpaceX, Τζουλιάνα Σάιμαν, ένας συνδυασμός ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών αλληλεπιδράσεων έθεσε τελικά το αντικείμενο σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη.

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας

Η NASA ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν εγκυμονούσε κανέναν κίνδυνο για τη Γη. Ωστόσο, η πρόσκρουση παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς οι ερευνητές επιδιώκουν να μελετήσουν τον νέο κρατήρα και τα υλικά που εκτινάχθηκαν από την επιφάνεια.

Παράλληλα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα διαστημικά σκουπίδια. Η συνεχής αύξηση των εκτοξεύσεων δορυφόρων και πυραύλων οδηγεί σε ολοένα περισσότερα αντικείμενα που παραμένουν σε τροχιά χωρίς δυνατότητα ελέγχου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη μελλοντική διαχείριση του διαστημικού περιβάλλοντος.

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