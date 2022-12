Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το αμερικανικό περιοδικό TIME.

«Πώς ένα πρόσωπο μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη χρονιά;», αναρωτιέται ο αρχισυντάκτης από το περιοδικό TIME, εξηγώντας την επιλογή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022. Η φετινή επιλογή ήταν μια από τις πιο ξεκάθαρες των τελευταίων ετών, δηλώνει ο Έντουαρντ Φέλσενθαλ.

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην φύγει από το Κίεβο αλλά να παραμείνει και να συγκεντρώσει τις ουκρανικές δυνάμεις, μετά την πρώτη εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, ήταν μοιραία. «Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε», προσθέτει ο Έντουαρντ Φέλσενθαλ.

Το Time απέτισε επίσης φόρο τιμής στο «πνεύμα της Ουκρανίας», καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν παντού φέτος, στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει γύρω του την υποστήριξη του υπόλοιπου πλανήτη.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa