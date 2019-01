Πρωθυπουργός συμβουλεύει τις ελεύθερες να παντρευτούν και τους υπέρβαρους να αδυνατίσουν!

Ο Πρωθυπουργός της Τόνγκα, Ακιλίσι Ποχίβα κάλεσε όλες τις ανύπαντρες γυναίκες με υψηλά αξιώματα στην κυβέρνηση της χώρας, το 2019 να θέσουν ως προτεραιότητα την εύρεση συζύγου, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Ζηλανδίας.

“Οφείλω να πω ότι παρατήρησα πως στο πρωθυπουργικό γραφείο και στο υπουργείο Εξωτερικών σε υψηλές θέσεις έχουμε γυναίκες με ανώτατη μόρφωση, αλλά ανύπαντρες.

Σας παρακαλώ το 2019 προτεραιότητά σας να είναι η εύρεση συζύγου” είπε ο πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Matangi Tonga.

