Πτήση από Νέα Υόρκη προς Σικάγο προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ντιτρόιτ λόγω ενός επιβάτη που «προκάλεσε αναστάτωση»

Το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις του FBI
Αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη – Σικάγο άλλαξε πορεία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσγειώθηκε εκτάκτως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις του FBI, ενώ δεν είχαν λεπτομέρειες για τα αίτια της εκτροπής στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ. 

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του FBI στο Ντιτρόιτ δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσωπικό του FBI στο Μίσιγκαν βρίσκεται  στο αεροδρόμιο DTW, που βρίσκεται στο Ρόμουλους του Μίσιγκαν, διεξάγοντας δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία αναφέρει ότι στελέχη της βρίσκονται στο σημείο στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής του νόμου.

Όπως ανακοίνωσε αργότερα η αεροπορική εταιρεία, η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω «επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο DTW, όπου οι αρχές επιβολής του νόμου και ιατρικό προσωπικό συνάντησαν την πτήση και ο επιβάτης αποβιβάστηκε», ανέφερε η εταιρεία,

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μέση Ανατολή: Από τη δολοφονία Χαμενεΐ στο σχέδιο των 15 σημείων Τραμπ – Όλα όσα έχουν συμβεί στις 30 ημέρες πολέμου
Τα σημαντικότερα γεγονότα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τις 30 ημέρες του πολέμου - Πιο σκληρό από όσο περίμεναν ΗΠΑ και Ισραήλ το Ιράν, αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα
Ένα σύννεφο καπνού υψώνεται μετά από έκρηξη στην Τεχεράνη του Ιράν
