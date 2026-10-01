Πτήση Flydubai: Μαχαιριές, πανικός και εφιάλτης στο πιλοτήριο – Πώς απετράπη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου

Παγωμάρα έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο η απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Την τελευταία στιγμή απετράπη η τραγωδία που θα θύμισε σκηνές από την 11η Σεπτεμβρίου, καθώς στόχος ήταν το αεροπλάνο να πέσει πάνω σε κτίριο.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι όσοι εμπόδισαν τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai από την απόπειρα συντριβής του αεροπλάνου «κατάφεραν να αποτρέψουν μια καταστροφή ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου».

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«Αυτό φαίνεται να συνέβαινε όσον αφορά τα συγκεκριμένα κίνητρα αυτού», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Οι σοκαρισμένοι επιβάτες, οι μαχαιριές μέσα στον κόκπιτ και τα ουρλιαχτά όσων ήταν μέσα στο αεροπλάνο μαρτυρούν τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Νετανιάχου υπονοεί ότι ο στόχος του συγκυβερνήτη ήταν να πετάξει το αεροπλάνο σε ένα κτίριο αφού επιτέθηκε στον πιλότο. Νωρίτερα, ένας από τους Ισραηλινούς που εισέβαλαν στο πιλοτήριο είπε στον πρωθυπουργό ότι ο συγκυβερνήτης «προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια για να απενεργοποιήσει το αεροπλάνο», το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι «Είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης πτήσης της Flydubaiαπό το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό.

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Είπε ότι δεν γνωρίζει «το ακριβές παρελθόν» του συγκυβερνήτη της Flydubai που επιτέθηκε στον καπετάνιο σε μια φαινομενική επίθεση με σκοπό τη συντριβή του αεροπλάνου, «αλλά προφανώς μισούσε τους Ισραηλινούς».

«Αυτός είναι φανατισμός και μίσος ανυπολόγιστου επιπέδου. Ο πιλότος που επιτέθηκε ανακρίνεται από τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι θα μεταφερθεί στα Εμιράτα από όπου κατάγεται — ή τουλάχιστον από εκεί που πέταξε. Θα τον παρακολουθούμε και ενδεχομένως θα συμμετάσχουμε σε αυτήν την έρευνα», κατέληξε ο Νετανιάχου.

Εφιαλτικές στιγμές στο πιλοτήριο

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τόσο στο πιλοτήριο όσο και στην καμπίνα του αεροσκάφους ήταν εφιαλτικές. Το αεροσκάφος έχανε ύψος, ενώ οι επιβάτες περιέγραφαν στιγμές πανικού και απόγνωσης. Ο πιλότος που δέχθηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη ονομάζεται Σμιτ Ματσάρ και είναι ινδικής καταγωγής.

Ο πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκεται και ο συγκυβερνήτης, ο οποίος συνελήφθη από τις σαουδαραβικές αρχές και ανακρίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κατάγεται από το Ομάν και εργαζόταν στην αεροπορική εταιρεία εδώ και οκτώ μήνες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο πίσω από την ενέργεια. Το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς το, μάλιστα, ως επίθεση κατά των Συμφωνιών του Αβραάμ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε επανειλημμένα τον κυβερνήτη με μικρό μαχαίρι. Ο πιλότος εξέπεμψε αρχικά κωδικό κινδύνου και στη συνέχεια κωδικό που υποδήλωνε πιθανή αεροπειρατεία.

Το θρίλερ μέσα στο αεροσκάφος

Περίπου 2,5 ώρες μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι, και ενώ πετούσε πάνω από τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας με προορισμό το Τελ Αβίβ, το αεροσκάφος εξέπεμψε το πρώτο σήμα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον κωδικό 7700.

Μέσα στην καμπίνα επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε μέσα στο πιλοτήριο και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Την ίδια ώρα, στο θάλαμο διακυβέρνησης εξελισσόταν μια σφοδρή μάχη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβηκε από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Τα δεδομένα της πτήσης φαίνεται να δείχνουν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη και ραγδαία κάθοδο σχεδόν 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, πριν από την αποστολή του πρώτου σήματος έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το σάιτ παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ο κυβερνήτης της πτήσης, με όσες δυνάμεις του απέμεναν, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Η κίνησή του αυτή επέτρεψε σε αρκετούς επιβάτες, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε, να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να εξουδετερώσουν τον δράστη.

Ο πιλότος που συνέβαλε στην αποτροπή της τραγωδίας

Καθοριστική φέρεται να ήταν η αντίδραση του κυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος, παρά τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση του συγκυβερνήτη, προσπάθησε να αντισταθεί και να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ντόρον Σπίλμαν, ο τραυματισμένος πιλότος, έχοντας χάσει πολύ αίμα και ενώ βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα του πιλοτηρίου, κατάφερε με τις τελευταίες του δυνάμεις να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που ξεκλειδώνει την πόρτα της καμπίνας διακυβέρνησης.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Η κίνησή του αυτή επέτρεψε σε επιβάτες, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε, να κινηθούν προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και να εισέλθουν στο πιλοτήριο.

Όπως περιέγραψε ο Σπίλμαν, οι επιβάτες αντίκρισαν τον τραυματισμένο κυβερνήτη πεσμένο στο πάτωμα, ενώ ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να είχε εξαπολύσει την επίθεση, βρισκόταν πάνω από τον πίνακα ελέγχου και τον χτυπούσε.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο συγκυβερνήτης της πτήσης, καθώς οι ισραηλινές Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν τον συγκυβερνήτη με το Ιράν ή κάποια άλλη οργανωμένη ομάδα. Αντίθετα, οι μέχρι τώρα ενδείξεις παραπέμπουν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στη δράση ενός μεμονωμένου ατόμου.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, φέρεται να επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν αυτό μπήκε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς τόσο το προσωπικό του προφίλ όσο και η συμπεριφορά του κατά το διάστημα που εργαζόταν στη FlyDubai.

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

Σύμφωνα με δηλώσεις συναδέλφου του στο ισραηλινό Κανάλι 16, ο συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της αεροπορικής εταιρείας περίπου οκτώ μήνες πριν από το περιστατικό. Ο συνάδελφός του τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα θρησκευόμενο, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν αρκετές φορές την ημέρα και απέφευγε να κάνει χειραψία με γυναίκες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, χωρίς ωστόσο να αποτελούν από μόνες τους στοιχεία που τεκμηριώνουν το κίνητρο του περιστατικού.

Ο συγκυβερνήτης νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας, όπου παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται από τις αρμόδιες Αρχές.