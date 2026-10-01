Κρίστα Πάικ: Θρίλερ με την εκτέλεσή της στο Τενεσί – Επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Πραγματικό θρίλερ θυμίζει η ιστορία της Κρίστα Πάικ, της 50χρονης γυναίκας που καταδικάστηκε σε θάνατο για δολοφονία που έκανε στα 18 της χρόνια, στο Τενεσί. Αν και η εκτέλεσή της διεκόπη ενώ ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τελικά την συγκεκριμένη αναστολή, λίγες ώρες μετά.

Ο δικηγόρος της σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η εκτέλεση θα ξεκινήσει άμεσα, με πλήθος κόσμου να ξεσηκώνεται για την υπεράσπισή της καθώς γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την ηλικία που διέπραξε τη δολοφονία της νεαρής κοπέλας στο Τενεσί αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

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Νωρίτερα την Τετάρτη, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ ενώ ήδη της είχαν χορηγηθεί 2 ενέσεις. Οι αξιωματούχοι φαίνεται να της έδωσαν δύο θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτάλης αλλά εκείνη επέζησε. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς καμία γυναίκα δεν έχει εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και 200 χρόνια.

Η 50χρονη είναι επίσης η πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ που αντιμετωπίζει εκτέλεση από το 2023.

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Η ίδια δεν αρνείται την ενοχή της αλλά οι δικηγόροι της προσπαθούν να στηρίξουν την υπεράσπισή της στο γεγονός πως διέπραξε το έγκλημα όταν ήταν 18 χρόνων ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μετά από συστηματική κακοποίηση και παραμέληση κατά τα παιδικά της χρόνια.

Στην αίτηση χάριτος, οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η αθεράπευτη ψυχική ασθένεια και το βεβαρημένο παρελθόν της δεν της επέτρεψαν να «πατήσει φρένο».

Μετά τη δολοφονία, διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Οι ενέσεις και η αναστάτωση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φάνηκε να χορηγούν στην Πάικ δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση, χωρίς όμως αυτές να φέρνουν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Associated Press.

Στις 19:46, οι υπεύθυνοι της φυλακής έκλεισαν την κουρτίνα που χωρίζει τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι. Τρία λεπτά αργότερα η κουρτίνα άνοιξε ξανά. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η Πάικ ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά.

Στις 20:06 η κουρτίνα έκλεισε και πάλι, ενώ το ροχαλητό της 50χρονης συνέχισε να ακούγεται από την κλειστή αίθουσα. Περίπου στις 20:53 το μικρόφωνο απενεργοποιήθηκε και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους ότι έπρεπε να αποχωρήσουν από τον χώρο.



Εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Τενεσί δήλωσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεσα πληροφορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Την ίδια ώρα, οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις της φυλακής.

Έτσι, κατέθεσαν επείγον αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας.

Στην προσφυγή τους υποστήριξαν ότι η 50χρονη βρισκόταν σε κατάσταση αγωνίας και ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν η εκτέλεση παραβίαζε το συνταγματικό δικαίωμά της να μην υποστεί «σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία».



Ταυτόχρονα κατέθεσαν αιτήματα στο Εφετείο της 6ης Περιφέρειας και σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο ζητώντας ακόμη από τις σωφρονιστικές αρχές να ξεκινήσουν μέτρα για τη διάσωση της ζωής της.

Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ που σόκαρε

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ στο Τενεσί. Ήταν τότε 18 ετών και, μαζί με τον σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, είχε ξυλοκοπήσει και βασανίσει τη νεαρή, την οποία γνώριζε από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η υπόθεση είχε σοκάρει, καθώς στο στήθος του θύματος είχε χαραχθεί μία πεντάλφα.

Μάρτυρες είχαν καταθέσει ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία πριν και μετά την τέλεσή της, δείχνοντας ακόμη και κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

Το 1996 κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.