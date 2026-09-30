H ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ξαναρχίζει τις πτήσεις προς το Ντουμπάι

Η αεροπορική εταιρεία El Al του Ισραήλ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (30.09.2026) ότι σκοπεύει να επαναλάβει τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, έπειτα από οκτώ μήνες διακοπής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πτήσεις της El Al ημερησίως προς το Ντουμπάι. Η επανάληψή τους επαφίεται στην έγκριση των αρχών» του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου η πτήση της εταιρείας Flydubai των Εμιράτων, από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, εκτράπηκε στη Σαουδική Αραβία έπειτα από έπειτα από απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος.

Η El Al κατά παράδοση επιβάλλει πολύ αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας στους επιβάτες της.