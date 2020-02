Το κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους έπαθε βλάβη την ώρα που αυτό πατούσε στο έδαφος, αλλά το πλήρωμά του κατάφερε να το σταματήσει.

Ένα Boeing 737 με 94 επιβαίνοντες πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στη βορειοδυτική Ρωσία.

Όπως ανέφερε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το σκάφος, την ώρα που αυτό έφτανε στο αεροδρόμιο του Usinsk, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, μια απότομη αλλαγή της φοράς του ανέμου το ανάγκασε να πραγματοποιήσει ανώμαλη προσγείωση.

