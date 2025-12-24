Κόσμος

Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Πολλαπλά σήματα κινδύνου είχε εκπέμψει ο πιλότος του μοιραίου Falcon

Λίγο πριν τη συντριβή ο πιλότος του ιδιωτικού αεροσκάφους εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου «PAN-PAN», που είναι ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το «MAYDAY»
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον Λίβυο αντιστράτηγο, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον Λίβυο αντιστράτηγο, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ / REUTERS / Φωτογραφία Cagla Gurdogan

Πολλαπλά σήματα κινδύνου, επικαλούμενος ηλεκτρική βλάβη, εξέδωσε ο πιλότος του μοιραίου Falcon-50, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών την Τετάρτη (24.12.2025). Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ πίσω στη Λιβύη, συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025).

Στο ιδιωτικό αεροσκάφος επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, όπως ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος  αλ Χαντάντ, ενώ μεταξύ των νεκρών ήταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.

Σε λεπτομερή ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε:

Το αεροσκάφος, με κωδικό πτήσης 9H-DFS και καταχωρημένο στην Πολιτική Αεροπορία της Μάλτας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:17, τοπική ώρα (19:17 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Μίτιγκα στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, και αργότερα συνετρίβη.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, το αεροσκάφος, που λειτουργούσε με το σήμα κλήσης HMJ185, απογειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου για τον έλεγχο προσέγγισης και στη συνέχεια στις μονάδες ελέγχου περιοχής.

Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Ο Λίβυος υποστράτηγος αλ Χαντάντ
Ο Λίβυος υποστράτηγος αλ Χαντάντ / General Staff of the Libyan Army via Facebook / Handout via REUTERS

Τα τελευταία λεπτά της μοιραίας πτήσης

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου «PAN-PAN», ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το «MAYDAY», και ανέφερε μία γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου «PAN-PAN» και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν, επίσης, μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ.

 

 

Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση.

Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ / REUTERS / Φωτογραφία Cagla Gurdogan

Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σε άλλη χώρα θα σταλούν τα «μαύρα κουτιά» του Falcon με τον Λίβυο αντιστράτηγο που σκοτώθηκε στη συντριβή κοντά στην Άγκυρα
«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του καταγραφέα δεδομένων πτήσης θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέο χάρτη του σύμπαντος από το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» – Μαγεύουν οι εικόνες από τον «Γαλαξία»
Οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από την εκτόξευση του τηλεσκοπίου, για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει οι γαλαξίες κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14 δισ. ετών ιστορίας του σύμπαντος
γαλαξίας
Newsit logo
Newsit logo