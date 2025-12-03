«Πυρά» από τον Ομέρ Τσελίκ στον Νίκο Δένδια: «Είναι ένα τρολ σε θέση υπουργού, βασίζει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις»

Ικανοποιημένη, δεν θα μπορούσε να είναι η Τουρκία, με το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όμως όπως φαίνεται η κυβέρνηση της Άγκυρας συνεχίζει να αντιδρά έντονα εξαπολύοντας μάλιστα και προσωπική επίθεση στον έλληνα υπουργό.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Νίκο Δένδια και μεταξύ άλλων τόνισε το ότι τόσο η συμπεριφορά του όσο και το νέο αμυντικό δόγμα μόνο ένταση μπορεί να φέρει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Δένδια περί εγκατάστασης πυραύλων στα νησιά του Αιγαίου και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Άγκυρα για να την αποτρέψει, ο Ομέρ Τσελίκ επιτέθηκε στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, λέγοντας πως «τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν ένα τρολ στη θέση εκείνη».

«Οι δηλώσεις του απέχουν από τη διπλωματία. Έλεγαν ότι παίζει εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν θα κάνουν κακό στην Τουρκία. Έχει βασίσει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις», σημείωσε στο Haberturk ο Ομέρ Τσελίκ, σύμφωνα με την Milliyet.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ επεσήμανε ακόμη πως «η ηγεσία απαιτεί μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και της έντασης των ήδη υπαρχουσών διαφορών. Η φράση “θα εξοπλίσουμε περισσότερο τα νησιά” είναι λάθος. Είναι λάθος να κλιμακώνονται οι εντάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί τόση ένταση. Όλοι πρέπει να δεσμευτούν σε αυτό».

Όσον αφορά σε ερώτηση που του έγινε για τον εάν η Άγκυρα θα απαντήσει στη δήλωση του Νίκου Δένδια, ο Ομέρ Τσελίκ σημείωσε: «Σίγουρα υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την ατζέντα μας βάσει της ρητορικής ενός τρολ σε υπουργική θέση».

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να αναγνωρίζουμε την “ΤΔΒΚ”»

Οπως διαμήνυσε σχετικά με το κυπριακό, «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν μόνοι τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δρώντας από κοινού, θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να αναγνωρίζουμε την “ΤΔΒΚ”».

Δεν έλειψε για ακόμη μία φορά να κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά για «στενή συνεργασία με τη δολοφονική σιωνιστική κυβέρνηση» λέγοντας πως «σημαίνει να γίνεται συνένοχη στη γενοκτονία». «Όσοι υποστηρίζουν την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων (σ.σ. από την Κύπρο) έχουν μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε αποθήκη όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό;»

«Στο τέλος της ημέρας, πάντως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη διπλωματία και θα φροντίσουμε να κάνουμε αμοιβαία βήματα για να αποκαταστήσουμε τις γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα», είπε κλείνοντας τη συνέντευξη.